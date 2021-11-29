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Общество / Образование
29 ноября 2021, 10:10

Студенты свердловских колледжей и техникумов выходят с дистанта

Студенты в аудитории на лекции

Студенты смогут вернуться к обучению в аудиториях. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области студентов профессиональных образовательных учреждений с 29 ноября возвращают к очному формату обучения. Лекции будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер.

С дистанта планируют выводить всех студентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

"Мы планируем вывести с дистанционного режима всех студентов. При этом особое внимание будем уделять соблюдению всех противоэпидемических норм", - написал губернатор.

Напомним, учащиеся 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организации учились дистанционно в Свердловской области с 8 по 22 ноября. С начала прошлой недели к обычному режиму обучения не вернулись только студенты техникумов и колледжей, за исключением выпускных классов.

Областная газета Свердловской области

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