Топ-5 вопросов, которые обсудили на Всероссийской неделе ﻿родительской компетентности

Перед школой ребёнка важно научить не бояться проявлять активность, сосредотачивать внимание на учителе. Фото: Алексей Кунилов

Педагоги и психологи ответили на самые актуальные вопросы родителей о воспитании детей во время Всероссийской недели родительской компетентности. Экспертами выступили психологи – преподаватели Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). «Облгазета» собрала самые важные ответы на родительские вопросы.

В школу – в шесть лет?

Ребёнку шесть лет и девять месяцев. Вроде бы наигрался, скучает в детском саду и с нетерпением спрашивает: «Когда в школу?» Значит ли это, что уже пора? Спешить не стоит, есть смысл дать детям возможность поскучать, уверена старший методист прогимназии «Хорошкола», старший преподаватель кафедры «Дошкольная педагогика и психология» МГППУ Ирина Самкова:

– Я вела подготовительную группу, затем мои дети пошли в первый класс. У меня чёткая позиция. В шесть лет ребёнок может освоить школьную программу. Но для многих детей школа в этом возрасте стала стрессовым опытом.

По словам психолога, обычно детей в шестилетнем возрасте привлекает школьная атрибутика. Но готовность к школе – это сформированная усидчивость, дисциплина, способность воспринимать инструкции, обращённые не лично к ребёнку, а к целому классу.

Нежелание долго сидеть за партой может означать, что у ребёнка банально не развит плечевой сустав и ему трудно сохранять одну позу. Поэтому львиная доля внимания должна уделяться гимнастике, направленной на развитие опорно-двигательного аппарата.

– Лучшая подготовка к школе – это беззаботно прожитое детство. Игра учит ребёнка выполнять роли, быть частью группы, действовать по сценарию, который писал не он сам. Полезно также получить в игре опыт ошибок, – поясняет Ирина Самкова.

Важный показатель того, что ребёнок готов к школе – умение выполнять действия по алгоритму, заверяет она. Можно попросить ребёнка приготовить дома бутерброд. Это уже показатель, как он справляется с инструкциями. Чтобы ребёнок чувствовал себя успешно, нужно, чтобы он понимал, по каким критериям его оценивают. Это особенно пригодится первоклашке, ведь он впервые столкнётся с оценками.

Подросток не хочет учиться

– Сейчас подростковый возраст удлиняется. Некоторые специалисты определяют его с 11 до 20 и даже до 25 лет. Это происходит потому, что постоянно расширяется количество навыков, которые нужны для самостоятельной жизни, – поясняет преподаватель кафедры индивидуальной и групповой психотерапии МГППУ Анна Тихомирова.

По её мнению, проблема в том, что родители предъявляют подростку такие же требования, как к себе. Если для ребёнка младшей школы мы ещё готовы делать послабления, то с подростка спрашиваем по полной. А он ещё учится регулировать себя. Анна Тихомирова заметила: работающий взрослый знает, где начало и конец его рабочего дня, что он успел сделать, а что – нет. У подростка же часто нет ощущения времени. Для того чтобы подросток захотел учиться, важно установить с ним хороший контакт.

– Поговорите с ним, спросите, что у него было интересного. Не путать с вопросом: «Что ты сегодня получил?!». Хотите, чтобы он рассказывал, как прошёл его день, рассказывайте ему сами, как прошёл ваш день. Сводите его на какое-нибудь производство. Дайте ему возможность выбрать: пусть он не пойдёт к 25-му по счёту репетитору, а вместо этого посмотрит вместе с вами дурацкий фильм. Ну и что, что дурацкий! Зато – вместе с вами! Иногда давайте ему проспать первый урок. Как мама скажу: ничего страшного от этого не случится, а пользы будет больше.

В три года – за уборку?

Первая самостоятельность ребёнка вызывает много волнений. Хочется, чтобы малыш убирал за собой игрушки, помогал в быту. Но его помощь порой такая неуклюжая, что прибавляет маме лишнюю работу.

– Хотите, чтобы ребёнок сам почистил зубки? Сначала делайте это вместе с ним, покажите, что вам это в удовольствие. Нужно, чтобы ребёнок увидел, как классно вы живёте. Тогда он захочет вам подражать. Так начинается любая самостоятельность, – уверяет доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Елена Абдулаева.

Лучше делать всё неспешно и по возможности напевать при этом. Так вы зададите правильный ритм, и малыш быстро освоит бытовые навыки. Хорошо использовать образы. Например, ручки – это экскаватор. Так удобнее и веселее убирать с пола детали лего.

Ребёнок дерётся?

Чтобы сформировать у детей навык общения, надо учить их не только говорить «спасибо» и «пожалуйста». Игры помогут развить правильные невербальные средства общения – голос, интонации, позы, жесты.

– Делайте упражнения, помогающие сбрасывать мышечное напряжение. Это поможет раскрепощению, – советует доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Елена Горшкова. Она призывает поиграть в животных, подражая их позам и звукам. Это поможет развить невербальные способы коммуникации.

Научить ребёнка общаться можно с помощью куклы. Пусть это будет персонаж, который «пришёл» к вам в гости и «хочет поиграть» с ребёнком. Допустим, кукла – котёнок. Покажите, как мы здороваемся, как протягиваем угощение на ладошке, как прощаемся. Образы животных в развитии ребёнка важны, потому что звери понимают только интонацию и позу, считает Елена Горшкова.

Мальчики – в слёзы

– Если ребёнок понимает причину своих переживаний, то он легче к ним относится, – уверена кандидат психологических наук, доцент кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Татьяна Карягина.

По её наблюдениям, многие родители отвлекают ребёнка от негативных переживаний. Но это неправильно. «Ты плачешь, потому что обиделся на этого мальчика». «Ты действительно очень хотел ту игрушку?» Проговаривание переживаний быстрее и эффективнее успокаивает малыша. С этого начинается и сочувствие другому. «Ты ударил мальчика, ему больно. Вспомни, как тебе было больно, когда ты ударился». Отсылка к своему опыту поможет ребёнку научиться сочувствовать. Эмпатия – ключевой навык в обучении и развитии личности.

Татьяна Карягина подчёркивает: эмпатия нужна ребёнку не только для того, чтобы сочувствовать, но и для того, чтобы лучше учиться.

– Каждый тренер знает: если посадить травмированного игрока наблюдать за командой, игрок не утратит свои навыки. Это принцип зеркальной работы мозга. Умение сонастроиться с переживаниями другого помогает выжить в дикой природе. Так птица быстрее распознаёт опасность, увидев, что другая птица испугалась чего-то.

Как замечают психологи, в обществе по-прежнему крепок стереотип, что мальчику лучше не плакать и вообще не выражать эмоции. Но если чувства подавлять, энергия выйдет другим образом: через агрессию или заболевания. Ребёнок, которого не утешали, не научится помогать другому.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ Татьяна Карягина приводит результаты научных исследований. Оказывается, если родители проговаривают свои переживания при младенце, называя вещи взрослыми словами, такой младенец быстрее учится сопереживать. Казалось бы, он ещё не понимает взрослую речь. Однако первый навык эмпатии мы получаем в самом раннем возрасте, когда впервые улыбаемся в ответ на улыбку мамы.

Уже к двум годам ребёнок начинает проявлять сочувствие к взрослым. Если он видит, что мама ударилась или заплакала, то принесёт ей свою любимую игрушку в знак утешения. В этом порыве ещё присутствует детский эгоцентризм, когда ребёнок всё меряет по себе. К трём годам малыш понимает: чтобы утешить маму, надо принести ей её любимую вещь, а не свою.