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29 ноября 2021, 17:52

В Екатеринбурге из-за инфекций на дистант отправили уже 86 классов

Стулья в ряд

Некоторые кабинеты в школах Екатеринбурга вновь пустуют. Фото: Галина Соловьёва

Школы Екатеринбурга неделю назад вышли с дистанта. Но из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на дистанционном обучении оказалось уже 86 классов.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. По их данным, на дистанте из-за коронавируса обучается 42 класса, ещё 44 - проходят уроки на дому из-за ОРВИ. Это 0,7% от общего количества классов в Екатеринбурге.

Также из-за инфекций на дистанционное обучение переведено 98 групп в детских садах, что составляет 2,7% от общего количества групп в Екатеринбурге. По причине COVID-19 домой было направлено 47 групп, из-за ОРВИ - 51.

Напомним, учащиеся 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организации учились дистанционно в Свердловской области с 8 по 22 ноября.

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