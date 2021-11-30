С 1 декабря УрФУ досрочно прекращает дистант

Зимнюю сессию в УрФУ планируют проводить в очном формате. Фото: Галина Соловьёва

Со среды в качестве эксперимента в аудитории возвращаются первокурсники трёх институтов и ещё двух департаментов. С удалённого режима решено выйти досрочно, так как студенты и преподаватели не довольны качеством проведения занятий в дистанте.

Соответствующий приказ о гибридном формате обучения подписан ректором Виктором Кокшаровым. Участие в эксперименте принимут Институт экономики и управления; физической культуры, спорта и молодёжной политики; естественных наук и математики, а также психологи и лингвисты Гуманитарного института. Остальные студенты продолжат обучаьтся в установленном формате.

"С 1 декабря часть студентов вернутся в аудитории, несмотря на введённый до конца календарного года дистант. Дирекция по образованию апробирует формат проведения лекций одновременно в очном и дистанционном форматах. Те из ребят, кто уже уехал в родные города за пределами региона, могут оставаться дома и подключаться к парам удалённо", - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Напомним, что зимнюю сессию в УрФУ планируют проводить в очном формате.