Екатеринбурженка Елена Пчелинцева стала победителем на конкурсе "Воспитатели России"

Она стала лучшей в номинации "Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников". Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Елена Пчелинцева из Екатеринбурга победила в IX Всероссийском конкурсе "Воспитатели России". Она стала лучшей в номинации "Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников".

Елена Пчелинцева работает инструктором по физкультуре детского сада № 545 Орджоникидзевского района уральской столицы. Она является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике, а также призёром Олимпийских игр 1996 года.

С 2015 года преподаватель ежегодно проводит районный фестиваль по ритмической гимнастике "Ритмы детства". В прошлом году она удостоилась письма департамента образования администрации Екатеринбурга "За значительные успехи в организации и совершенствовании образовательной деятельности".

Педагог стала победителем регионального тура конкурса, после чего вышла в финал уже всероссийского этапа.

На последнем этапе конкурса жюри оценивало методический опыт финалистов, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Главным преимуществом своей методики Елена Пчелинцева считает использование разных типов гимнастики, среди которых ритмическая гимнастика и тренировка для мозга BrainGym.

Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 17 декабря. Победителей поздравят, в частности, министр Просвещения РФ Сергей Кравцов и директор НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" Баатр Егоров.