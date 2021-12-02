На строительство школы в Академическом готовы выделить 1,65 миллиарда рублей

Новая школа будет современной и красивой. Фото: Владимир Мартьянов

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион по поиску подрядчика для строительства школы в Академическом. Максимальная стоимость контракта достигает 1,65 миллиарда рублей.

Средства поступят из муниципального бюджета. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Среднюю общеобразовательную школу №1 будут строить в квартале №17. Она будет рассчитана на 1 200 мест. Согласно техническому заданию, здание школы будет иметь переменную этажность - от 2 до 5 этажей. Для маломобильных детей предусмотрен лифт.

Максимальная стоимость контракта составляет 1 млрд 649 млн 840 тыс. 280 рублей. Окончание строительства запланировано на август 2024 года. Подача заявок завершится 9 декабря 2021 года.

Напомним, в Академическом также ведётся строительство общеобразовательной школы на 1 100 учащихся. Ожидается, что эта школа откроется в сентябре 2022 года.