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Общество / Образование
3 декабря 2021, 12:00

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ

Владислав Пинаев

Владислав Пинаев заканчивал УПИ. Фото: Павел Ворожцов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев получил новую должность. Он возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ.

Такое решение было принято на заседании правления организации. Об этом сообщается в telegram-канале университета.

"Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев - выпускник УПИ и экс-министр промышленности и науки региона возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в городе", - говорится в сообщении.

Сейчас на сайте ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ председателем правления указан генеральный директор ФКП Нижнетагильского института испытания металлов Валерий Руденко.

Досье "ОГ"

Владислав Пинаев родился 11 февраля 1969 года в Асбесте. В 1995 году окончил Уральский государственный технический университет — УПИ и получил специальность "Инженер-теплоэнергетик". С 1995 по 2006 год занимался бизнесом, затем начал карьеру в органах власти. В 2011 году стал заместителем министра промышленности и науки Свердловской области, а в 2012-м – главой ведомства. В марте 2014 года назначен вице-мэром Нижнего Тагила. После отставки Сергея Носова в мае 2018 года, Владислав Пинаев исполнял обязанности мэра города. В октябре того же года стал главой Нижнего Тагила.

Областная газета Свердловской области

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