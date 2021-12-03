Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ

Владислав Пинаев заканчивал УПИ. Фото: Павел Ворожцов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев получил новую должность. Он возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ.

Такое решение было принято на заседании правления организации. Об этом сообщается в telegram-канале университета.

"Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев - выпускник УПИ и экс-министр промышленности и науки региона возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в городе", - говорится в сообщении.

Сейчас на сайте ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ председателем правления указан генеральный директор ФКП Нижнетагильского института испытания металлов Валерий Руденко.