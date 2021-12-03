Семь уральских студентов получили по миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе

Три победителя конкурса представляли УрФУ. Фото: Алексей Кунилов.

Семь студентов из Свердловской области вошли в две сотни лауреатов первого всероссийского конкурса "Твой Ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это самое большое число победителей среди регионов УрФО.

В числе лауреатов конкурса три студента УрФУ: Софья Лагоха, Евгения Петрова, Полина Попинова. Их сверстники Андрей Новосёлов, Анастасия Селезнёва и Евгения Чебурахина учатся в УрГПУ, а Елизавета Петрова - в УрГАУ.

Как сообщает региональный департамент информполитики, свердловские студенты по итогам конкурса получили по 1 млн рублей. Эти средства можно направить на обучение, реализацию стартап-проекта или улучшение жилищных условий. Также УрФУ и УрГПУ стали обладателями грантов на сумму 2,5 млн рублей. Они пойдут на развитие вузов.

Напомним, "Областная газета" писала о том, что студент УрГАУ стал лауреатом всероссийского Тимирязевского конкурса. А ещё раньше четыре представителя этого вуза победили в международном конкурсе "Студент года".