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Общество / Образование
3 декабря 2021, 14:51

Семь уральских студентов получили по миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе

Здание УрФУ,

Три победителя конкурса представляли УрФУ. Фото: Алексей Кунилов.

Семь студентов из Свердловской области вошли в две сотни лауреатов первого всероссийского конкурса "Твой Ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это самое большое число победителей среди регионов УрФО. 

В числе лауреатов конкурса три студента УрФУ: Софья Лагоха, Евгения Петрова, Полина Попинова. Их сверстники Андрей Новосёлов, Анастасия Селезнёва и Евгения Чебурахина учатся в УрГПУ, а Елизавета Петрова - в УрГАУ. 

Как сообщает региональный департамент информполитики, свердловские студенты по итогам конкурса получили по 1 млн рублей. Эти средства можно направить на обучение, реализацию стартап-проекта или улучшение жилищных условий. Также УрФУ и УрГПУ стали обладателями грантов на сумму 2,5 млн рублей. Они пойдут на развитие вузов.

Напомним, "Областная газета" писала о том, что студент УрГАУ стал лауреатом всероссийского Тимирязевского конкурса. А  ещё раньше четыре представителя этого вуза победили в международном конкурсе "Студент года".

Областная газета Свердловской области

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Семь уральских студентов получили по миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе