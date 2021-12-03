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Общество / Образование
3 декабря 2021, 18:19

В Свердловской области студенты-педагоги заменили непривитых учителей

Учитель и ученица

Студенты старших курсов по закону имеют права преподавать. Фото: Галина Соловьёва

В школы Свердловской области пришли более 200 студентов старших курсов Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Они заменят педагогов, которые отказались прививаться.

По закону студенты 4 курса педагогических вузов могут быть допущены до педагогической деятельности и работать учителями. Об это сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на исполняющую обязанности министра образования и молодёжной политики Нину Журавлёву.

"Это уже готовые педагоги, которые находятся на пороге выпуска. В период временного отсутствия педагога они смогут заменить его, что позволит не приостанавливать учебный процесс. Студенты трудоустраиваются на тех же условиях, что и их более опытные коллеги", – отметила исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Нина Журавлева.

Как отмечается, в регионе уже есть опыт привлечения студентов к педагогической деятельности. В 2020 году во время действия режима самоизоляции для граждан старше 60 лет выпускники успешно справились с замещением старших коллег.

Напомним, из-за отказа вакцинироваться в Свердловской области отстранили 2,6% педагогов, ещё 0,5% перевели на дистант. Всего в регионе насчитывается более 38 тысяч учителей.

Областная газета Свердловской области

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