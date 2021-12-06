Средневековые танцы и живая музыка: чем занимаются в новом инклюзивном центре на Урале

В музыкальной студии центра занимаются как профессиональные музыканты, так и те, кто никогда ранее не обучался игре на инструментах. Фото: Алексей Кунилов

В посёлке Верх-Нейвинский открыли первый на Среднем Урале Центр инклюзивной культуры. Теперь дети и взрослые с ментальными и физическими особенностями здоровья могут заниматься танцами, вокалом и иным творчеством вместе с другими людьми – и всё это бесплатно.

Центр для всех

Центр инклюзивной культуры полностью белый снаружи. Только его название на козырьке крыльца, словно детская надпись, собрано из разноцветных букв. Недалеко от входа пара сотрудников устанавливает вертикальную афишу с расписанием предстоящих концертов, выставок, мастер-классов, кинопоказов и лекций в центре.

Сегодня в учреждении особенно шумно: прямо во время занятий помещение готовят к проведению обучающего семинара. Сотрудники центра включают видео на большом экране на стене, проверяют интернет-связь, тестируют звук микрофонов. В это время на полу сидят в «складочке» 15 взрослых – у них идёт 40-минутная растяжка.

– Аккуратно с прямой спиной тянемся к ногам и дышим, – медленно проговаривает куратор танцевального направления в Центре инклюзивной культуры Дарья Машанова и демонстрирует упражнения.

Присутствующие старательно повторяют все движения преподавателя. Кому-то принять правильную позу помогают наставники. Практически все участники занятий – подопечные местной некоммерческой организации «Благое дело», которая выиграла президентский грант на открытие Центра инклюзивной культуры. Среди них – бывшие воспитанники психоневрологических интернатов (ПНИ), ребята с аутизмом и другими видами инвалидности.

– Наши ребята всегда занимались творчеством в мастерских «Благого дела», но недавно мы поняли, что хотим привлекать к творчеству и других людей, – говорит руководитель Центра инклюзивной культуры Елена Гнусарева. – Так родилась идея создания этого центра для всех. А благодаря гранту у нас есть возможность проводить мероприятия и кружки абсолютно бесплатно до августа 2022 года.

Все мероприятия центра любой желающий может посещать бесплатно. Фото: Алексей Кунилов

По словам куратора танцевального направления Дарьи Машановой, растяжка для людей с ментальными проблемами тоже является частью психологической реабилитации. Фото: Алексей Кунилов

Творческая терапия

В центре действует девять студий: инструментальный ансамбль, театр, танцы, вокал, родительский клуб с психологом и другое. Многие занятия совмещают в себе не только творчество, но и терапию.

– Мы заметили, что ребятам не хватает движения, и начали постепенно вводить разные танцевальные практики, – рассказывает после занятия Дарья Машанова. – Мы обучаем средневековым танцам, недавно добавили растяжку. Людям с ментальными особенностями пластика помогает не только правильно двигаться, но и лучше жить. Когда ты чувствуешь себя и владеешь телом, то знаешь свои границы. Так легче сформировать личное пространство и взаимодействовать в социуме, не нарушая границы другого человека.

Иногда танцевальная студия объединяется с инструментальным ансамблем. Его участники вместе с музыкальным терапевтом Натальей Машановой создают собственные композиции для хореографии и на репетициях аккомпанируют танцорам. Они играют не только на гитаре, скрипке, флейте, но и на таких менее привычных инструментах, как дарбука, мандолина, музыка дождя. При этом практически все члены ансамбля не ходили в музыкальную школу и не владеют нотной грамотой.

– Мы играем без нот. Я и ещё один гитарист задаём музыкальную тему, остальные подключаются и импровизируют, – объясняет Наталья Машанова, которая профессионально играет на скрипке. – Если у ребят получается гармоничное звучание, мы запоминаем его. Так и создаётся цельная композиция. А музицирование помогает выравнивать психологическое состояние любого человека.

Руководитель музыкального кружка Наталья Машанова играет основную мелодию на скрипке, а остальные участники подстраиваются под неё. Фото: Алексей Кунилов

Одна из особенностей музыкальной студии – возможность поиграть на нечасто встречающихся инструментах, например, в руках одного из участников – мандолина Фото: Алексей Кунилов

Участник музыкальной студии Женя играет на необычном инструменте под названием «музыка дождя», или рейнстик. Фото: Алексей Кунилов

Музицирование выравнивает психологическое состояние и позволяет стать одним целым с оркестром Фото: Алексей Кунилов

Зал-трансформер

Планировка Центра инклюзивной культуры тоже отражает философию открытости: здесь нет комнат, помещение разделено на зоны белыми перегородками. С внешней стороны это стеллажи с игрушками, книгами и сувенирами, которые делают подопечные НКО, а с внутренней – гардеробная. Это пространство-трансформер, где всё, от складных стульев, большого белого экрана и картин на стенах до музыкальных инструментов, можно переместить так, что утром это место будет лекторием, днём – танцевальной студией, вечером – камерным кинотеатром или выставочным пространством, а может быть и тем, и другим одновременно.

– Мы за открытость в любых сферах жизни, поэтому и площадь центра максимально свободная, чтобы все находились вместе, – отмечает Елена Гнусарева. – В таком пространстве легко создать интерактив, когда зритель и актёр не разделены сценой и залом. Посетители включаются в общий процесс – это тоже инклюзия.

Ещё одна особенность центра – часть его сотрудников являются людьми с инвалидностью, которым сложно найти работу. Например, девушка, которая раньше жила в ПНИ, работает уборщицей. В гардеробе и буфете помогает девушка с нерабочей рукой. Мужчина со спастикой (непроизвольные движения или спазм конечностей – Прим. ред.) готовит помещение к разным мероприятиям в центре.

– Наши ребята самодостаточны, ответственно подходят к работе, поэтому посетители не замечают их особенностей, – рассказывает о персонале Елена Гнусарева. – Мы долго шли к тому, чтобы приучить наше общество, что есть люди с инвалидностью. Теперь самое главное – изменить их мнение о самих себе и своих возможностях.

Белые шкафы и тонкие перегородки – единственное, что разграничивает разные зоны в Центре инклюзивной культуры Фото: Алексей Кунилов

Елена Гнусарева демонстрирует первую фотовыставку в стенах Центра инклюзивной культуры. Фото: Алексей Кунилов