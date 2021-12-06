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Общество / Образование
6 декабря 2021, 17:18

В Екатеринбурге за неделю из-за инфекций на дистант отправили 234 класса

Кабинет русского языка и литературы

С каждой неделей количество классов, отправленных на дистант, увеличивается. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге за минувшую неделю из-за вирусных инфекций на дистанционное обучение отправили 234 класса. Теперь из дома учится 320 групп школьников.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. По данным на 6 декабря, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 1,8% от общего количества классов в школах. Из-за коронавируса на дистанте находятся 82 класса, из-за ОРВИ - 238.

Также из-за инфекций на дистанционное обучение переведено 112 групп в детских садах, что составляет 2,8% от общего количества групп в Екатеринбурге. По причине COVID-19 домой было направлено 30 групп, из-за ОРВИ - 82.

Напомним, на прошлой неделе дистанционно обучали 86 школьных класса и 98 групп в детских садах.

Областная газета Свердловской области

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