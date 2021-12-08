Три школы Нижнего Тагила ушли на дистант из-за ОРВИ

Учащихся школ №69, 80 и 90 могут вернуть за парты с понедельника. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле школы №69, 80 и 90 перешли на дистанционное обучение. Причина - высокая заболеваемости ОРВИ.

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили "Областной газете", что дистант продлится до конца недели. Далее будет принято решение о формате обучения - о выводе учащихся в школы или продлении удалёнки. Собеседник издания также подчеркнул, что всего в городе 65 школ.

Ранее в Интернете появились данные, что если количество заболевших ОРВИ превысит 25% от общего числа учеников, то юных тагильчан могут досрочно отправить на новогодние каникулы. В пресс-службе мэрии эту информацию не подтвердили, сказав, что об этом пока рано говорить.

Напомним, за прошлую неделю в Екатеринбурге из-за вирусных инфекций на дистанционное обучение отправили 234 класса. Теперь из дома учится 320 групп школьников.

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