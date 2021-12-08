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Общество / Образование
8 декабря 2021, 15:07

Премии губернатора присуждены 13 свердловским преподавателям вузов

Студентка в аудитории тянет руку

Награждение лауреатов премии обычно проходит в январе, ко Дню российского студенчества. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 696-УГ о присуждении премий педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава вузов. Всего в списке поощрённых в 2021 году - 13 преподавателей. Они получат по 300, 200, 160 и 80 тысяч рублей.

Победители среди претендентов выбраны в одиннадцатый раз по четырём номинациям. Получателем премии в номинации  "За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области" снова стал один человек, в этот раз это ректор Гуманитарного университета Лев Закс. Он возглавляет вуз с 1994 года. Согласно положению о премиях губернатора, за победу в номинации он получит 300 тысяч рублей.

Победителями в номинации "Профессор года" стали четыре преподавателя. Они получат по 200 тысяч рублей. Среди них:

  • по направлению "Технические науки" профессор УрГЭУ Сергей Тихонов;
  • по направлении "Гуманитарные науки" профессор УрГЭУ Елена Дворядкина;
  • по направлении "Естественные науки" профессор Уральского медуниверситета Юлия Мандре;
  • по направлению "Психолого-педагогические науки" профессор УрФУ Эльвира Сыманюк.

Доцентами года названы ещё четыре сотрудника вузов. Им полагается по 160 тысяч рублей. Среди победителей:

  • по направлению "Технические науки" доцент УрФУ Владимир Алехин;
  • по направлении "Гуманитарные науки" доцент УрГПУ Иван Поппа;
  • по направлении "Естественные науки" доцент УрГАУ Игорь Мильштейн;
  • по направлению "Психолого-педагогические науки" доцент УрГПУ Ирина Воробьёва.

Премию губернатора Свердловской области в размере 80 тысяч рублей получат четыре преподавателя года:

  • по направлению "Технические науки" преподаватель УрФУ Станислав Ерошенко;
  • по направлении "Гуманитарные науки" преподаватель УрФУ Александр Тарасьев;
  • по направлении "Естественные науки" преподаватель Уральского медуниверситета Иван Гордиенко;
  • по направлению "Психолого-педагогические науки" преподаватель УрФУ Ирина Куваева.

Награждение лауреатов премии обычно проходит в январе, ко Дню российского студенчества. О лауреатах премии губернатора прошлого года можно прочитать здесь.

Публикуем указ главы Среднего Урала, опубликованный на региональном интернет-портале правовой информации.

Фото: текст указа
Фото: текст указа
Областная газета Свердловской области

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