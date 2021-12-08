В УрФУ отменили очные экзамены с 27 по 30 декабря

После новогодних каникул студенты будут проходить промежуточную аттестацию уже в вузе. Фото: Алексей Кунилов.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ об отмене очных экзаменов на период с 27 по 30 декабря. При этом после новогодних каникул студенты будут проходить промежуточную аттестацию уже в вузе.

В конце декабря экзамены в УрФУ будут проходить в дистанционном формате, в том числе по онлайн-курсам. Консультации также будут проходить в режиме видеоконференции либо в гибридном формате.

С 10 по 29 января сдача экзаменов возобновится в очном формате, за исключением тех дисциплин, аттестация по которым изначально была запланирована для проведения в дистанте. При этом консультации будут проходить в прежнем режиме - видеоконференция или гибридный формат, говорится в тексте приказа, опубликованного в Telegram-канале УрФУ.

Кроме того, иностранцы, у которых нет возможности прибыть в Екатеринбург на период проведения промежуточной аттестации, будут сдавать все экзамены дистанционно.

Напомним, до конца 2021 года студенты УрФУ находятся на дистанционном обучении. Очно проводятся только лабораторные и исследовательские работы, которые требуют специального оборудования. В середине ноября университет запросил у учащихся QR-коды, чтобы выяснить уровень коллективного иммунитета. На основании этих данных учебное заведение будет принимать решение об организации обучения и массовых мероприятий.