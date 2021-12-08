Десяти педагогам дополнительного образования присуждены премии губернатора Свердловской области

В числе лауреатов два педагога Дворца молодёжи Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 697-УГ о присуждении премий педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности. В этот список поощрённых вошли 10 преподавателей. Они получат по 120, 100, 70 и 30 тысяч рублей.

Победил в конкурсе на соискание премий губернатора Свердловской области педагог дополнительного образования МАО УДО "Центр образования и профессиональной ориентации" Александр Шабалин (Артёмовский ГО). Согласно положению о премиях губернатора, он получит 120 тысяч рублей.

Второе место в конкурсе заняла педагог дополнительного образования МУ ДО "Дом детского творчества" Вера Черепанова (Качканарский ГО). Она получит 100 тысяч рублей. В тройку призёров также вошла педагог дополнительного образования МАОУ "Лицей № 58" Наталия Мартышева (Новоуральский ГО). Она получит 70 тысяч рублей.

Лауреатами конкурса стали ещё семь сотрудников дополнительного образования. В их числе педагоги Ирина Жигарева (МАОУ "Лицей № 128", г. Екатеринбург), Сергей Ивашов, Альбина Макаревич (оба - работники ГАНОУ СО "Дворец молодёжи", г. Екатеринбург), Татьяна Нечаева (МБУ ДО "Детско-юношеский центр "Контакт", г. Екатеринбург), Александр Палкин (МБУ ДО "Центр детский (подростковый) "Эдельвейс", Серовский ГО), Светлана Ужва (БМАДОУ "Детский сад № 39 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников", г. Берёзовский), Игорь Шипилов (МБУ ДО "Центр детского творчества имени Н. М. Аввакумова, Асбестовский ГО). Эти сотрудники дополнительного образования получат по 30 тысяч рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что премии губернатора присуждены 13 свердловским преподавателям вузов.

Публикуем указ главы Среднего Урала, опубликованный на региональном интернет-портале правовой информации.

Фото: Скрин документа