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9 декабря 2021, 16:06

Правительство РФ выделит Среднему Уралу 221 млн на строительство детсадов с яслями

Ясли

Всего в 2022 году субъектам РФ выделят на это более 1,3 млрд рублей, а в 2023 году – более 3 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о распределении средств на строительство в регионах новых детских садов с ясельными группами до 2023 года. Суммарно в 2022 и 2023 годах Свердловская область получит на эти цели почти 221 млн рублей.

Согласно распоряжению на сайте федерального кабмина, в 2022 году на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет Среднему Уралу будет выделено 96 млн 555 тыс. рублей. В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 124 млн 295 тыс. рублей. Всего в 2022 году субъектам РФ выделят на это более 1,3 млрд рублей, а в 2023 году – более 3 млрд рублей.

До конца текущего года 917,2 млн рублей будет направлено на создание новых детсадов в семи регионах страны: Башкортостане, Удмуртии, Чечне, Якутии, Оренбургской, Тюменской и Челябинской областях.

На выделенные средства регионы смогут как построить полностью новые, так и переоборудовать уже существующие помещения под детсады с ясельными группами. Пресс-служба правительства отмечает, что повышение доступности детсадов для детей до трёх лет поможет повысить рождаемость и позволит родителям раньше возвращаться на работу.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что до 2023 года в городе планируется строительство пяти детских садов с ясельными группами. Новые детсады предоставят почти 1 000 дополнительных мест для детей.

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Областная газета Свердловской области

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