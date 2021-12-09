Школьников Свердловской области могут досрочно отправить на каникулы

Решение будет принято примерно через неделю. Фото: Павел Ворожцов.

Новогодние каникулы в школах Свердловской области могут начаться раньше. Об этом сообщил замглавы региона Павел Креков.

"Сегодня такой необходимости мы не видим... Не могу исключить, что каникулы начнутся на несколько дней раньше. Но точно об этом можно будет сказать через неделю, может быть через дней десять", - заявил он на брифинге.

В ходе своего выступления заместитель губернатора также напомнил, что родители смогут побывать на утренниках в детсадах. При этом для посещения дошкольного учреждения не потребуются QR-коды. Необходимо только наличие просторного зала.

"Руководитель может ввести ограничения по количеству сопровождающих", - подытожил Павел Креков.

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