Несколько вузов Екатеринбурга ввели систему QR-кодов

Вузам рекомендовали ввести систему QR-кодов. Фото: Павел Ворожцов.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о введении системы QR-кодов в вузах региона. По его словам, данная тема обсуждается по всей стране. При этом решение принимает каждое высшее учебное заведение в зависимости эпидситуации.

Заместитель главы региона отметил, что на Среднем Урале QR-коды ввели уже несколько высших заведений. В их числе Екатеринбургский театральный институт (ЕГТИ), институт юстиции (УрГЮИ) и институт МЧС (Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России).

"Но это решается конкретным руководителем конкретного учебного заведения. Рекомендации такого рода от органов Роспотребнадзора есть во всех учебных заведениях. Но это рекомендации. Они не носят обязательного характера", - подытожил он.

Ранее "Областная газета" писала, что QR-коды у своих студентов запросил Уральский федеральный университет (УрФУ).

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