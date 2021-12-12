Школьник из Екатеринбурга стал абсолютным чемпионом мира по китайскому языку

континентальными чемпионами стали представители Индонезии, России (Екатеринбург), США, Мадагаскара, Новой Зеландии. Фото: скрин сайта конкурса.

Ученик екатеринбургской школы №79 Дмитрий Васецкий стал абсолютным чемпионом первого китайского шоу для младшеклассников. Он получит титул "Чемпион мира", а также звания "Маленький посол Китая в мире" и "Будущая звезда Китая".

Известно, что сначала уралец одержал победу в Екатеринбургском консульском округе. Далее получил первое место во Всероссийском этапе конкурса, стал чемпионом Европы, а затем и чемпионом мира, рассказали в учебном заведении.

"Мне очень приятно, что международное жюри оценило мои знания, ведь я ежедневно учу этот интересный язык, стараюсь погрузиться в историю Китая, его культуру и традиции. Я очень надеюсь, что в будущем у меня будет возможность получить высшее образование в КНР и ещё лучше узнать эту удивительную страну", - отметил Дмитрий.

Как говорится на сайте конкурса, континентальными чемпионами стали представители Индонезии, России (Екатеринбург), США, Мадагаскара, Новой Зеландии. Отметим, что ещё одна россиянка - Варвара Кацер (Санкт-Петербург) - получила приз в номинации "Лучший талант".

Добавим, Всемирный конкурс на знание китайского языка "Китайский мост" проводится государственной канцелярией Китая и главным управлением Институтов Конфуция ежегодно. В этом году состоялся 20-й конкурс среди студентов и первый для учеников начальной школы.