Реорганизацию индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске отменили

Глава города сообщил об этом в Instagram. Фото: скрин из Instagram Александра Устинова

В Краснотурьинске отменили реорганизацию индустриального колледжа и политехникума. Такое поручение дал губернатор Свердловской области.

Об этом сообщил в Instagram мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

"По поручению Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева отменена реорганизация индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске", - написал глава города.

Ранее, 16 ноября, министерство образования и молодёжной политики Свердловской области опубликовало заключение по оценке последствий реорганизации ГАПОУ СО "Краснотурьинский политехникум" в форме присоединения к нему ГАПОУ СО "Краснотурьинский индустриальный колледж".

Комиссия решила, что объединение учреждений возможно и приведёт к более эффективному использованию бюджетных средств, кадровых ресурсов, расширит спектр основных образовательных программ и повысит привлекательность Политехникума.

Как сообщает газета "Вечерний Краснотурьинск", более 1500 человек подписали обращение к Евгению Куйвашеву с просьбой не реорганизовать учебные заведения. Родители студентов также записали эмоциональное обращение, которое опубликовало издание, в котором говорили, что после объединения качество образования в колледже может ухудшиться.