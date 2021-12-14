В Екатеринбурге из-за инфекций на дистанте обучается 269 классов

Классы постепенно выходят с дистанта. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сократилось количество классов, которых перевели на дистант из-за вирусных инфекций. Сейчас из дома обучается 269 групп школьников.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

"В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 269 классов (1,5% от общего количества классов в Екатеринбурге) в школах", - сообщили изданию.

Из-за коронавируса на дистанте находится 42 класса, из-за ОРВИ - 227. В детских садах COVID-19 стал причиной перевода на дистанционное обучение у 16 групп, ОРВИ - у 57.

Напомним, на прошлой неделе из дома училось 320 классов школ и 112 групп в детских садах.

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