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Общество / Образование
15 декабря 2021, 12:48

С 1 января в Свердловской области повышается плата за детсады

детский садик

В пяти свердловских муниципалитетах плата совсем не изменятся. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области повысится плата за детские сады. За присмотр и уход за дошкольниками родителям придётся платить больше с 1 января 2022 года.

Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документом определён максимальный размер платы, взимаемой с родителей для каждого свердловского муниципалитета. При этом суммы рассчитаны с учётом времени прибывания ребёнка в организации.

Известно, что есть территории, которых не коснутся изменения. Речь идёт о городских округах Верх-Нейвинский, Лесной, Первоуральский, ЗАТО Уральский, Ивдельский городской округ. Также стоимость не изменится в образовательных группах по 24 часа в ГО Дегтярск.

Данные по всем муниципалитетам публикуем ниже:

Фото: документ

Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации Свердловской области, а также в архиве "Областной газеты".

Областная газета Свердловской области

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