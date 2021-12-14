Текучесть кадров и старое оборудование: откуда берутся проблемы с питанием в свердловских школах

В некоторых свердловских школах с питанием нет никаких проблем, но их не так много. Фото: Павел Ворожцов

4 614 нарушений в организации питания в школах Свердловской области выявили за прошлый учебный год – такие данные приводит Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Ведомство совместно с прокуратурой ежегодно организуют плановые и внеплановые проверки в школах. Виновников наказывают, нарушения устраняют, но они всё равно появляются снова – в свердловском Роспотребнадзоре «ОГ» сообщили, что количество выявляемых недочётов примерно одинаково уже несколько лет.

Человеческий фактор

– В среднем на одну школу приходится около четырёх нарушений. Есть организации, где всё хорошо, но их, к сожалению, немного, – говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

По словам начальника отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Дмитрия Шиловских, в этом году правительство области потратило более 200 миллионов рублей на замену устаревшего оборудования в школьных пищеблоках. В Роспотребнадзоре же сообщают, что нарушений, связанных с инвентарём в пищеблоках, стало меньше, но они всё равно есть. Главная проблема свердловских школ, по мнению представителей ведомства, – нарушения санитарно-противоэпидемического режима, которые в основном вызваны человеческим фактором.

– Допуск к работе сотрудников, несвоевременно прошедших гигиеническое обучение и медицинские осмотры, нарушения ведения журналов учёта и учёта суточных проб, бракеража готовой продукции, технологии приготовления блюд и требований к их качеству. Это то, что можно фактически не допускать, но такие нарушения всё равно совершаются, – комментирует Наталья Моисеева.

Более подробно о нарушениях, касающихся продуктов питания для школьников, рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов:

– Кое-где используются продукты, не предназначенные для питания детей в школах, например, колбасы, встречаются продукты с истёкшим сроком годности. Так, прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в двух школах обнаружила просроченные продукты. Занижаются масса, объём выдаваемых блюд. Не выдаются продукты, обогащённые витаминами и микроэлементами.

Как вариант – аутсорсинг

В Роспотребнадзоре считают, что во многом причиной всех бед в питании учеников является текучесть кадров в школьных пищеблоках.

– Приход новых людей без опыта работы на предприятие питания приводит к тому, что достаточно много нарушений допускают именно такие кадры, – говорит Наталья Моисеева. – Во многих сферах сейчас происходит смена поколений, и на этом фоне мы видим вот такую проблему. Повышения законопослушности работников пищеблоков нет.

Власти Свердловской области считают, что система питания в школах в целом требует усовершенствования.

– Вопросы школьного питания стоят у нас на ежегодном контроле. Я сам объехал много школ в регионе и могу по памяти назвать образовательные учреждения ещё довоенной постройки – там площади цехов пищеблока и зала питания просто не соответствуют требуемым нормативам, и это неправильно, – считает председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. – Возможно, система аутсорсинга в таком случае позволила бы эффективнее справляться с питанием детей. Это позволяет автоматизировать процессы, обеспечивает взаимозаменяемость: если кто-то вышел из строя, компания продолжает готовить, сбоев нет. Когда готовят на 500 или на 1 000 человек, это открытый процесс. Это современное решение. Но пока в масштабах Свердловской области это не принято.

Родители школьников уверены, что многие недочёты в организации питания школы могут исправить самостоятельно и это будет не очень затратно.

– Часто в тарелках учеников в школьных столовых остаётся много несъеденного. Конечно, всё зависит от культуры питания: некоторые дети не привыкли есть правильную и полезную еду. Но нередко школьники не съедают обед в столовой, потому что он сделан из некачественного сырья. В то время как свежесть продуктов и состав блюд при желании довольно легко контролировать, – комментирует «Облгазете» председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. – Если столы накрывают намного раньше прихода детей, то еда остывает, и ребята не хотят её есть – такое часто встречается, а исправляется просто.

КОММЕНТАРИЙ Лариса ЛЕВЧУК, заведующая кафедрой факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней, доктор медицинских наук, доцент Уральского государственного медицинского университета: – Школьное питание перекрывает до 60 процентов суточной калорийности еды для ребёнка, поэтому оно должно быть грамотно подобранным. Потребность в микроэлементах у детей в пересчёте на килограмм массы тела намного выше, чем у взрослых, поэтому важно, чтобы рацион школьника был сбалансированным и полноценным. Если же ребёнок будет недоедать в школе или неправильно питаться, это может привести к заболеваниям крови, органов желудочно-кишечного тракта, эндокринной и костно-мышечной систем.

ВАЖНО В нашем регионе действует рабочая группа по мониторингу качества питания в образовательных организациях, созданная при министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области. Родители могут пожаловаться на работу школьной столовой через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения обращений родителей в учебный период составляет примерно двое суток.

В ТЕМУ Совершение правонарушения по статье 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» влечёт наказание в виде штрафа в размере от 3 до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 70 тысяч рублей – для юридических. В случае повторного совершения данных правонарушений размер штрафа увеличивается: для должностных лиц он может составить от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 120 до 150 тысяч рублей. Либо следует административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В случае наступления каких-то последствий от данных правонарушений, например, массовое заболевание, отравление или в случае создавшейся угрозы наступления таких последствий виновник понесёт уголовную ответственность по статье 236 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.