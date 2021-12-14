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Общество / Образование
14 декабря 2021, 19:10

Евгений Куйвашев встретился со школьниками-победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

Куйвашев за столом с ребятами

Они провели беседу во время чаепития. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился со школьниками, которые победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Глава региона рассказал, какие профессии востребованы на Среднем Урале, а также ответил на личные вопросы.

Глава региона сказал, что гордится тем, что Свердловская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом участников и победителей этого проекта.

"Победить в условиях высокой конкуренции всегда почётно. Вы продемонстрировали навыки, крайне востребованные в современном мире: креативное мышление, нестандартный подход к решению разнообразных задач в сфере экологии, туризма, спорта, медицины, журналистики, патриотического воспитания", - цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор рассказал 11-классникам об особенностях экономики в нашем индустриальном регионе, а также о том, как идёт подготовка инженеров и программистов. Он подчеркнул, что все профессии важны и востребованы.

Школьники задали ему и личные вопросы. Их интересовало, видел ли себя Евгений Куйвашев губернатором, когда учился в школе, как всё успевает и как проводит свободное время. Глава региона рассказал об особенностях своей работы, о тонкостях планирования графика и о занятиях спортом, на которые приходится выкраивать время.

Напомним, победителями конкурса "Большая перемена" стали также 29 свердловских учеников 9–10-х классов и 11 учащихся 5-7-х классов.

Областная газета Свердловской области

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