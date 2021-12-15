Стало известно, насколько повысится плата за детсады в Екатеринбурге

С 1 января плата за детсады вырастет в большинстве муниципалитетов Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов.

С 2022 года в Екатеринбурге вырастет плата за детский сад. Родителям придётся отдавать на 35-150 рублей больше.

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), зависит от режима пребывания ребёнка. Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, для группы, в которой дети находятся 5 часов, плата составит 1 015 руб./мес (+35 рублей).

На 120 рублей увеличится плата за группы 10-10,5 часов (3 290 руб./мес) и 12 часов - (3 460 руб./мес). Больше всего подорожают группы круглосуточного пребывания – 3 980 руб./мес (+150 рублей).

Ранее "Областная газета" писала, что с 1 января плата за детсады вырастет в большинстве муниципалитетов Свердловской области. С точными цифрами можно ознакомиться здесь.