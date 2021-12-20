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Общество / Образование
20 декабря 2021, 17:27

В Екатеринбурге количество классов на дистанте сократилось почти на 45%

Портфель у парты

Дети постепенно возвращаются к привычному обучению в кабинетах. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге почти на 45% (по сравнению с прошлой неделей) сократилось количество классов, которые перешли на дистант из-за вирусных инфекций. Сейчас из дома обучается 149 групп школьников.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

По данным на 20 декабря, на дистанционное обучение было отправлено 1,3% от общего количества классов в Екатеринбурге. Из-за коронавируса на дистанте находится 45 групп школьников, из-за ОРВИ - 104. 

Также вирусные инфекции распространяются среди ребят из детских садов. Сейчас дома находятся 57 групп, это около 1,8% от общего количества в Екатеринбурге. COVID-19 стал причиной этого в 13 детсадовских коллективах, ОРВИ - у 44. 

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге на дистанте находилось 269 школьных класса и 73 группы в дошкольных учреждениях.

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