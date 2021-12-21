Свердловская область за три года получит 1,1 миллиарда рублей на строительство школ

В регионе появятся новые современные школы. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России выделило более 24,4 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Свердловская область получит более 1,1 млрд рублей в течение трёх лет.

Распоряжении о распределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте Правительства РФ.

В документе сказано, что в 2022 году Свердловская область получит 472 млн 631 тыс. 500 рублей, в 2023 году - 388 млн 442 тыс. 600 рублей, в 2024 год - 244 млн 867 тыс. 300 рублей.

Напомним, что в Екатеринбурге собираются построить школу №1 в Академическом за 1,65 млрд рублей. К 2023 году в в микрорайоне Солнечном также появится Губернаторский лицей. К 2024 году планируется построить ещё семь школ и два корпуса к образовательным учреждениям. В этом случае в столице Урала появятся 13,5 тысячи новых мест.

По планам, к 2025 году двухсменный режим обучения на Среднем Урале должен быть полностью ликвидирован. Но до сих пор во вторую смену учится пятая часть свердловских школьников – это больше, чем пять лет назад. Почему?