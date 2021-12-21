В Свердловской области непривитых студентов будут отстранять от учёбы

С нового года вузы вернутся к очному формату обучения. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские студенты, которые не поставили прививку от коронавируса, будут отстраняться от учёбы. Они не смогут посещать очные занятия.

Большинство вузов с начала года вернётся к очному формату обучения. Об этом во вторник на брифинге рассказал Павел Креков.

"В условиях действия постановления об обязательной вакцинации очный режим работы коснётся вакцинированных студентов. Будут установлены своего рода переходные сроки, но я думаю, что те из студентов, кто не вакцинирован и не имеет медотвод, должен быть отстранён от учёбы. Так написано в постановлении главного санитарного врача", - сказал Павел Креков.

При этом он отметил, что студенты, которые имеют медотвод, будут посещать занятия дистанционно.

Напомним, из-за распространения ОРВИ и коронавируса, школьников отправили на новогодние каникулы досрочно, с 25 декабря.