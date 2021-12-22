Евгений Куйвашев предложил закреплять статус университетских кампусов на уровне законодательства

Кампусом УрФУ станет Деревня Универсиады, строящаяся в Новокольцовском микрорайоне. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в совещании по подготовке к совместному заседанию Госсовета России и Совета при Президенте России по науке и образованию. В ходе семинара глава Среднего Урала предложил закреплять статус университетских кампусов на законодательном уровне.

Евгений Куйвашев отметил, что в Свердловской области, совместно с коллегами из Курганской и Челябинской областей, удалось построить научно-образовательный центр мирового уровня.

"Благодаря тому, что сегодня мы готовимся к проведению Всемирных студенческих игр-2023, создание кампуса в нашем регионе идёт не на бумаге, а в реальном времени. В целом сейчас необходимо понять, что такое кампус, нужно дать четкое определение: что он должен включать в себя, какие особенности в том или ином регионе. Это вопрос юридического статуса, вопрос статуса законодательного применения, что нам очень поможет", - передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Напомним, что кампусом УрФУ станет Деревня Универсиады, строящаяся в Новокольцовском микрорайоне. После проведения студенческих игр в 2023 году, деревня перейдёт в распоряжение университета. Кампус будет рассчитан на 8,5 тыс. человек, где будут также располагаться медицинский и многофункциональный центры УрФУ.

Напомним, в августе 2021 года Правительство России поддержало проект строительства кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Федеральное софинансирование проекта составит 10 миллиардов рублей.