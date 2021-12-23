На уроках Наталья Ходырева показывает ученикам, как правильно надевать противогаз. Фото: Из личного архива Натальи Ходыревой

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области, региональное министерство общественной безопасности подвели итоги ежегодного областного профессионального конкурса «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ (БЖД)». В этом году победительницей стала учитель основ безопасности жизнедеятельности из школы №58 Нижнего Тагила Наталья ХОДЫРЕВА, которая рассказала «ОГ», как можно увлечь школьников этим предметом.

Ориентир на звёзды

– ОБЖ – предмет, по которому нет ЕГЭ, поэтому его нередко считают лишним в школьной программе. Как вы к такому относитесь?

- Мнение о том, что предмет ОБЖ не так уж и важен, действительно существует. Но как показывает практика, это жизненно важная школьная дисциплина, и в программе она нужна. Если ребёнка с детства приучать соблюдать правила безопасного поведения, то с годами это перерастёт в навык и у него не будет мысли о том, что можно поступить иначе. К слову, в этом году исполнилось 30 лет, как в России появился предмет ОБЖ.

– В таком случае, как мотивировать школьника на то, чтобы он серьёзно подходил к изучению ОБЖ?

- Важно заинтересовать учеников. Для этого нужно не просто зачитывать или пересказывать учебник, а приводить примеры из реальной жизни, рассказывать истории. Необходимо учитывать, что предмет ОБЖ тесно связан с нашей жизнью. Школьникам и самим нравится вспоминать случаи, которые произошли с ними, их соседями, друзьями или знакомыми. Мы разбираем эти ситуации, выявляем ошибки в поступках ребят и определяем правильный алгоритм действий.

Для каждого возраста необходимо подбирать свои «страшилки». Например, рассказы об опасности мясорубки и розеток работают – потом дети опасаются трогать эти предметы. Для предотвращения травм на кухне и в быту оформляем памятки, где школьники прописывают самые необходимые правила безопасности. Ученики создают мультфильмы, чтобы научиться правилам дорожного движения. В классе у нас есть манекен, на котором ребята учатся оказывать первую помощь. Когда доходим до темы ориентирования на местности – идём на улицу с компасом. Поначалу дети снисходительно улыбаются и говорят, что им это не нужно: в любом смартфоне есть навигатор и компас. Но я напоминаю, что телефон может разрядиться, а компас, звёзды и другие ориентиры в природе никогда не подведут. И мои ученики могут сориентироваться на местности без гаджетов. Смартфон такому не научит. А в конце учебного года ребята на оценку выполняют практические задания на основе изученной теории.

– Рассказывают вам потом ученики, где им пригодились знания и навыки, которые вы им даёте на уроках?

- Да, такие случаи бывают. Например, недавно моя ученица подошла ко мне на перемене и рассказала, что летом смогла правильно наложить повязку на руку своему другу. Эту тему мы с учениками разбирали так: я разработала памятку для разных видов ранений и для каждой создала QR-код. Просканировав QR-код смартфоном, ученик получает информацию о ранениях и правилах действий при оказании первой помощи. При регулярных практических занятиях эти сведения просто запоминаются. Это единственный случай, когда я разрешаю ребятам пользоваться телефоном на уроке.

– А вы сами оказывались в реально опасных ситуациях?

- Нет, но недавно оказала первую помощь до приезда скорой: мужчина упал на улице, ударился головой, в результате – большая ссадина на голове. Довела его до скамейки, вызвала скорую помощь и оставалась с ним рядом до прибытия медиков.

«Это всё хрупкая женщина»

– Что вы думаете по поводу применения новых технологий на уроках: например, не так давно в СМИ писали об учителе ОБЖ, у которого дети на уроке сидят в очках виртуальной реальности. Педагог моделирует им пожары, наводнения, землетрясения…

- Когда я впервые оказалась на вебинаре по использованию VR-технологий, эта тема меня заинтересовала. Но потом я поняла, что у таких технологий есть свои плюсы и минусы. В очках виртуальной реальности ребёнок увидит задымлённое помещение и будет совершать определённые действия для спасения, но это всё равно будет не то же самое, что при настоящем пожаре в квартире. Когда человек чувствует запах дыма, у него срабатывают другие рецепторы. Если учить школьника действиям в экстремальных ситуациях только с использованием очков виртуальной реальности, то он не до конца оценит опасность, и в реальной ситуации у него может случиться так называемый сбой. Поэтому на уроках я объясняю правила поведения на реальных примерах и видеосюжетах, призываю родителей напоминать детям о правилах безопасности в различных ситуациях.

– На разных телеканалах периодически показывают передачи о выживании. Стоит ли рассматривать их как учебное пособие?

- В 90-е годы на ОТВ были очень популярные передачи о спасателях – я сама с удовольствием смотрела их и показывала ученикам. Но сейчас я не могу с уверенностью назвать программы, которые можно было бы ставить в пример школьникам: чаще всего действия ведущих и актёров наигранные, неправдоподобные, и дети иногда сами это замечают.

– Учителя ОБЖ нередко преподают и строевую подготовку. Вас это тоже касается?

- Да, я несколько лет являюсь руководителем учебных сборов по основам военной службы для юношей 10-х классов в Нижнем Тагиле. В конце каждого учебного года мальчики проходят курс «Основы подготовки к военной службе». Раньше была возможность проводить сборы на территории воинской части, но с наступлением пандемии стали проводить занятия в школе. Ребята изучают нормативно-правовую базу, законы, воинские уставы, разбирают автомат Калашникова, учатся надевать общевойсковой защитный комплект и противогазы. Отрабатывают знания в военной топографии, строевой подготовке и оказании первой помощи. Самым приятным моментом стал случай, когда один выпускник рассказал мне, что в армии его похвалили за строевую подготовку. На вопрос старшего, где он так научился, парень сказал – в школе. «Классный у вас мужик – военрук!» – выдал военный. «Это всё хрупкая женщина», – ответил выпускник.

КСТАТИ В областном конкурсе «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» могут участвовать все желающие преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ (БЖД) образовательных и профессиональных образовательных организаций Свердловской области. В этом году из 20 участников комиссия выбрала семь финалистов, каждый из которых провёл открытый урок и мастер-класс. Наталья Ходырева провела урок на тему «Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях» и мастер-класс по оказанию первой помощи, набрав максимальное количество баллов в обоих заданиях.

СПРАВКА «ОГ» Наталья Владимировна Ходырева преподаёт ОБЖ 23 года. В школу пришла сразу после окончания Нижнетагильского педагогического института в 1999 году, в 2015 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Любопытно, что муж Натальи тоже преподаёт ОБЖ в школе. Наталья Ходырева убеждена, что детей можно заинтересовать учёбой, в том числе предметом ОБЖ. Фото: Из личного архива Натальи Ходыревой