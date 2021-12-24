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24 декабря 2021, 15:00

УрФУ не будет отчислять непривитых студентов

Вакцинация от коронавируса

17 декабря вышло постановление главного свердловского санврача Дмитрия Козловских об обязательной вакцинации от ковида студентов вузов старше 18 лет. Фото: Галина Соловьёва

В Уральском федеральном университете сообщили, что не будут отчислять непривитых от ковида студентов. При этом в вузе напомнили, что невыполнение требований Роспотребнадзора будет иметь последствия в рамках действующего законодательства.

Отчислять обучающихся по-прежнему будут в случае невыполнения учебного плана, наличия академической задолженности, а также при нарушении норм устава университета.

"Университету кажется недопустимым невыполнение постановления главного санитарного врача региона с учётом роста численности заболевших и темпами распространения нового штамма коронавирусной инфекции, а также тем, что студенты — одна из наиболее подвижных и социально активных групп. Очевидно, что невыполнение требований Роспотребнадзора будет иметь последствия в рамках действующего законодательства", - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Напомним, что 17 декабря вышло постановление главного свердловского санврача Дмитрия Козловских об обязательной вакцинации от ковида студентов вузов старше 18 лет. До 1 февраля обучающимся необходимо привиться первым компонентом вакцины, до 1 марта - вторым.

В вузе также сообщили, что новый семестр начнётся в гибридном формате: часть занятий начнётся дистанционно. "При этом стоит напомнить, что дистант — лишь технология организации очного обучения, не отдельная форма", - уточнили в УрФУ.

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