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24 декабря 2021, 17:55

Школьники Екатеринбурга уйдут на каникулы раньше

школьные парты

В Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логе, Богдановиче, Алапаевске, Полевском каникулы начались 23 декабря. Фото: Алексей Кунилов.

Департамент образования администрации Екатеринбурга дал рекомендации по организации работы детсадов, школ и кружков на конец года.

По данным мэрии, дошкольные образовательные организации и секции будут работать в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. В свою очередь для школьников - учеников 1-х - 11-х классов - предусмотрен перенос начала каникулярного периода:

  • с 25 декабря - для школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели;
  • с 27 декабря - для школ, работающих в режиме 6-дневки.

Ранее "Областная газета" писала, что в Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логе, Богдановиче, Алапаевске, Полевском каникулы начались 23 декабря. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Решение о завершении второй учебной четверти 25 декабря также приняли в администрации Верхней Салды.

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Областная газета Свердловской области

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