В УрФУ выпустили приказ об обязательной вакцинации студентов

Все студенты старше 18 лет и не имеющие противопоказаний должны быть привиты до 1 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров подписал приказ об обязательной вакцинации обучающихся от коронавируса. Речь идёт о студентах старше 18 лет.

Первым компонентом вакцины или "Спутником Лайт" необходимо привиться до 1 февраля 2022 года, вторым компонентом - до 1 марта. Исключение сделано лишь для тех студентов, у которых есть медотвод. Сведения о вакцинации от коронавируса, медотвод или справку о перенесённой инфекции (если болезнь протекала после 31.03.2021) нужно представить до 17 февраля через "Личный кабинет студента".

Pyководителям институтов и филиалов УрФУ рекомендовано ознакомить обучающихся с приказом до Нового года.

"Обучающиеся несут ответственность за предоставление актуальных и достоверных сведений о прохождении вакцинации, прохождение обязательной вакцинации (при отсутствии медицинских противопоказаний)", - говорится также в тексте документа, датированного 27 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе в вузе сообщали, что не будут отчислять непривитых от ковида студентов. При этом обучающимся напомнили, что невыполнение требований Роспотребнадзора будет иметь последствия в рамках действующего законодательства.

До этого, 17 декабря, вышло постановление главного свердловского санврача Дмитрия Козловских об обязательной вакцинации от ковида студентов вузов старше 18 лет.