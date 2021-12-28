Свердловская область получит 981 миллион рублей на ремонт и оснащение школ

Школы отремонтируют и оснастят современной техникой. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России выделило более 91,6 млрд рублей на ремонт и оснащение школ в регионах. Свердловская область из них получит 981 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте Правительства РФ.

Средства распределены на два года между 80 регионами. Свердловская область в 2022 году получит 857 млн 776 тыс. 600 рублей, в 2023 - 123 млн 293 тыс. 300 рублей. Итоговая сумма составляет 981 млн 069 тыс. 900 рублей.

Федеральные субсидии на ремонт и оснащение школ будут поступать на принципах софинансирования. По поручению Президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций.

Работа ведётся в рамках государственной программы "Развитие образования".

Напомним, ранее Правительство России выделило более 24,4 млрд рублей на строительство новых школ в регионах. Свердловская область в течение трёх лет получит более 1,1 млрд рублей на эти цели.

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