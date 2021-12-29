На Изоплите отремонтировали школу, которая не работала восемь лет

Школа №33 до капитального ремонта. Фото: Павел Ворожцов.

В екатеринбургском посёлке Изоплит провели капитальный ремонт школы. Учебное заведение не работало восемь лет.

Всё это время детям приходилось ездить в школу посёлка Шарташ, отметил глава уральской столицы Алексей Орлов в Instagram.

"Удалось провести замечательный капитальный ремонт. И скоро на Изоплите начнёт работу отлично оборудованный образовательный центр, соответствующий всем современным требованиям. Кроме среднеобразовательной школы на 254 места, здесь будет ещё и детсад на 70 малышей", - уточнил градоначальник.

Ожидается, что образовательное учреждение начнёт работу в апреле 2022 года. До этого времени нужно получить различные лицензии.

Ранее "Областная газета" рассказывала о школе №33, которую закрыли в 2013 году в связи с малокомплектностью. Тогда в ней обучалось 50 учеников. Для детей организовали доставку автобусом в школу №24, а здание 33-й решили приспособить под что-нибудь другое. Со временем про школу совсем забыли. При этом забрав из неё всё, что можно: кто-то вытащил несколько пластиковых стеклопакетов, трубы и батареи были срезаны.

Фото: Павел Ворожцов

Также Алексей Орлов сообщил, что на улице Шаумяна, 79 в здании бывшей поликлиники открылся детский сад. Это первое дошкольное учреждение в Ленинском районе, где есть собственный бассейн.