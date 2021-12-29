Как будут работать магазины и общественный транспорт на Среднем Урале в новогодние праздники?

«ОГ» узнала график работы общественного транспорта и магазинов в крупных городах Свердловской области в период приближающихся новогодних праздников.
Транспорт
Екатеринбург
31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать на линии до 23:00, метрополитен будет открыт до 01:00 1 января 2022 года. При этом количество единиц транспорта уменьшится.
С 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня в стандартном режиме, то есть автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах будет меньше. В праздничные дни трамваи будут начинать работу с 05:00, троллейбусы – с 05:30, автобусы и метрополитен – с 06:00.
Нижний Тагил
В новогоднюю ночь МУП «Тагильский трамвай» организует дополнительные бесплатные рейсы для перевозки пассажиров. На каждом дополнительном маршруте будет работать по одному вагону:
3-й маршрут только по большому кольцу (ул. Островского — пр. Ленина — Красный Камень — Выя — ул. Островского);
10-й маршрут (УВЗ — Пихтовые горы);
1-й/12-й маршрут (УВЗ — ул. Островского — Пихтовые горы);
15-й маршрут (Новая Кушва — ГГМ).
Перевозка пассажиров без взимания платы за проезд будет производиться с 23:00 31 декабря до выпуска дежурных поездов в 3:401 января 2022 года. При этом количество вагонов на линии уменьшаться не будет.
Все регулярные маршруты начнут работу 1 января по расписанию выходного дня с 05:00–06:00 утра в полном объёме. Далее по 9 января трамваи продолжат работу по расписанию выходного дня. По информации управления городским хозяйством, в праздничные дни и каникулы изменения расписания автобусов и маршруток, которые осуществляют перевозку по муниципальному контракту, не предусмотрено.
Каменск-Уральский
31 декабря перевозчики завершат работу в 23:00. 1 и 2 января автобусов на линии будет меньше. Однако маршруты №1, 8, 12 и 17, которые обслуживают окраины города, продолжат работу в обычном режиме. 1 января будет организован ранний рейс автобуса №16, которым можно добраться до железнодорожного вокзала к первой электричке на Екатеринбург. С 3 по 9 января на маршрутах 2 и 14 – сокращённый выпуск транспорта (интервал дольше обычного), на остальных маршрутах – расписание выходного дня.
Серов
С 31 декабря по 10 января весь городской транспорт будет ходить по режиму выходного дня – с 6:00 до 23:00.
Дороги
Как заверили «Облгазету» в Госавтоинспекции по Свердловской области, никаких мероприятий по перекрытию дорог, мостов, трасс в нашем регионе в новогодние праздники не планируется.
Магазины
Екатеринбург
- ТЦ «Гринвич»: 31 декабря – 10:00–20:00, 1 января – работают только рестораны, грин-бары, кинотеатр, «Гипербола». Со 2 января – в обычном режиме.
- ТЦ «Алатырь»: 31 декабря – 10:00–22:00; 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме;
- «Лента»: в обычном режиме, круглосуточно.
- «Ашан» в ТЦ «Карнавал»: 31 декабря – до 20:00, 1 января – нерабочий день, 2 января: 10:00–22:00. В ТЦ «Мега»: 31 декабря – до 20:00, 1 января – нерабочий день, 2 января – 10:00–22:00. С 3 января оба магазина работают в обычном режиме.
- «Сима-Ленд»: 31 декабря – до 18:00, 1 января – выходной, со 2 января – 9:00–22:00.
- «Оби»: 31 декабря – до 18:00, 1 января – 14:00–23:00, со 2 января – в обычном режиме.
- «Леруа Мерлен»: 31 декабря – 7:00–18:00, 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме.
- «Кировский»: 31 декабря – 8:00–21:00, 1 января – 12:00–17:00.
Нижний Тагил
- ТЦ «Кит»: 31 декабря – 10:00–20:00, 1 января – нерабочий день, со 2 января – в штатном режиме.
- «Александровский Пассаж»: 31 декабря – до 18:00, 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме.
- ТЦ «DEPO»: 31 декабря – 10:00–20:00, 1 января будет работать только кинотеатр, магазины «Мегаленд» и «Лента», со 2 января – в обычном режиме.
Каменск-Уральский
- «Каменск Сити Молл»: 31 декабря: 10:00–20:00, «Магнит» – до 22:00, 1 января – с 10:00 (Магнит), с 12:00 начнут открываться остальные магазины. Не будут работать «Циркуль», «Павловский», «Галамарт». Со 2 января – в обычном режиме.
Серов
- «Корпорация Центр» 31 декабря – до 19:00, 1 января – выходной, со 2 января – в штатном режиме.
Продажа алкоголя
В администрациях городов Свердловской области «Облгазету» заверили: специальных ограничений на продажу алкоголя не будет. Исключение – места, где пройдут массовые мероприятия и народные гулянья.
Почта
- 31 декабря отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья. При этом центральное почтовое отделение в Екатеринбурге (пр. Ленина, 39) закроется только после 20:00.
- 1, 2 и 7 января для всех почтовых офисов будут выходными, остальные дни рабочие. При этом почтальоны доставят все пенсии и пособия по графику, согласованному с региональными отделениями ПФР.
Медучреждения Свердловской области
Дежурные врачи будут работать круглосуточно. Расписание терапевтов и узких специалистов лучше уточнить в конкретной больнице.
- Опубликовано в №243 от 30.12.2021