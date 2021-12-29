Как будут работать магазины и общественный транспорт на Среднем Урале в новогодние праздники?

Многие магазины начинают работу со второго января 2022 года, но большинство продуктовых работают по обычному графику. Фото: Алексей Кунилов

«ОГ» узнала график работы общественного транспорта и магазинов в крупных городах Свердловской области в период приближающихся новогодних праздников.

Транспорт

Екатеринбург

31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать на линии до 23:00, метрополитен будет открыт до 01:00 1 января 2022 года. При этом количество единиц транспорта уменьшится.

С 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня в стандартном режиме, то есть автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах будет меньше. В праздничные дни трамваи будут начинать работу с 05:00, троллейбусы – с 05:30, автобусы и метрополитен – с 06:00.

Нижний Тагил

В новогоднюю ночь МУП «Тагильский трамвай» организует дополнительные бесплатные рейсы для перевозки пассажиров. На каждом дополнительном маршруте будет работать по одному вагону:

3-й маршрут только по большому кольцу (ул. Островского — пр. Ленина — Красный Камень — Выя — ул. Островского);

10-й маршрут (УВЗ — Пихтовые горы);

1-й/12-й маршрут (УВЗ — ул. Островского — Пихтовые горы);

15-й маршрут (Новая Кушва — ГГМ).

Перевозка пассажиров без взимания платы за проезд будет производиться с 23:00 31 декабря до выпуска дежурных поездов в 3:40 1 января 2022 года. При этом количество вагонов на линии уменьшаться не будет.

Все регулярные маршруты начнут работу 1 января по расписанию выходного дня с 05:00–06:00 утра в полном объёме. Далее по 9 января трамваи продолжат работу по расписанию выходного дня. По информации управления городским хозяйством, в праздничные дни и каникулы изменения расписания автобусов и маршруток, которые осуществляют перевозку по муниципальному контракту, не предусмотрено.

Каменск-Уральский

31 декабря перевозчики завершат работу в 23:00. 1 и 2 января автобусов на линии будет меньше. Однако маршруты №1, 8, 12 и 17, которые обслуживают окраины города, продолжат работу в обычном режиме. 1 января будет организован ранний рейс автобуса №16, которым можно добраться до железнодорожного вокзала к первой электричке на Екатеринбург. С 3 по 9 января на маршрутах 2 и 14 – сокращённый выпуск транспорта (интервал дольше обычного), на остальных маршрутах – расписание выходного дня.

Серов

С 31 декабря по 10 января весь городской транспорт будет ходить по режиму выходного дня – с 6:00 до 23:00.

Дороги Как заверили «Облгазету» в Госавтоинспекции по Свердловской области, никаких мероприятий по перекрытию дорог, мостов, трасс в нашем регионе в новогодние праздники не планируется.

Магазины

Екатеринбург

ТЦ «Гринвич»: 31 декабря – 10:00–20:00, 1 января – работают только рестораны, грин-бары, кинотеатр, «Гипербола». Со 2 января – в обычном режиме.

ТЦ «Алатырь»: 31 декабря – 10:00–22:00; 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме;

«Лента»: в обычном режиме, круглосуточно.

«Ашан» в ТЦ «Карнавал»: 31 декабря – до 20:00, 1 января – нерабочий день, 2 января: 10:00–22:00. В ТЦ «Мега»: 31 декабря – до 20:00, 1 января – нерабочий день, 2 января – 10:00–22:00. С 3 января оба магазина работают в обычном режиме.

«Сима-Ленд»: 31 декабря – до 18:00, 1 января – выходной, со 2 января – 9:00–22:00.

«Оби»: 31 декабря – до 18:00, 1 января – 14:00–23:00, со 2 января – в обычном режиме.

«Леруа Мерлен»: 31 декабря – 7:00–18:00, 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме.

«Кировский»: 31 декабря – 8:00–21:00, 1 января – 12:00–17:00.

Нижний Тагил

ТЦ «Кит»: 31 декабря – 10:00–20:00, 1 января – нерабочий день, со 2 января – в штатном режиме.

«Александровский Пассаж»: 31 декабря – до 18:00, 1 января – выходной, со 2 января – в обычном режиме.

ТЦ «DEPO»: 31 декабря – 10:00–20:00, 1 января будет работать только кинотеатр, магазины «Мегаленд» и «Лента», со 2 января – в обычном режиме.

Каменск-Уральский

«Каменск Сити Молл»: 31 декабря: 10:00–20:00, «Магнит» – до 22:00, 1 января – с 10:00 (Магнит), с 12:00 начнут открываться остальные магазины. Не будут работать «Циркуль», «Павловский», «Галамарт». Со 2 января – в обычном режиме.

Серов

«Корпорация Центр» 31 декабря – до 19:00, 1 января – выходной, со 2 января – в штатном режиме.

Продажа алкоголя В администрациях городов Свердловской области «Облгазету» заверили: специальных ограничений на продажу алкоголя не будет. Исключение – места, где пройдут массовые мероприятия и народные гулянья.

Почта

31 декабря отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья. При этом центральное почтовое отделение в Екатеринбурге (пр. Ленина, 39) закроется только после 20:00.

отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья. При этом центральное почтовое отделение в Екатеринбурге (пр. Ленина, 39) закроется только после 20:00. 1, 2 и 7 января для всех почтовых офисов будут выходными, остальные дни рабочие. При этом почтальоны доставят все пенсии и пособия по графику, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Медучреждения Свердловской области Дежурные врачи будут работать круглосуточно. Расписание терапевтов и узких специалистов лучше уточнить в конкретной больнице.