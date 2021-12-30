В Свердловской области на базе колледжей открылись 26 производственных мастерских

Мастерские оснащены всем необходимым по востребованным компетенциям. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале в рамках программы «Уральская инженерная школа» на базе колледжей и техникумов открылись 26 производственных мастерских, оснащённых современным оборудованием.

На создание условий для повышения конкурентоспособности профобразования из бюджета Свердловской области направлено около 150 млн рублей.

Мастерские оснащены всем необходимым по востребованным компетенциям. Такая материально-техническая база повысит уровень обучения студентов колледжей и техникумов, поможет вывести на высокий уровень обучение и повышение квалификации кадров. Подготовка специалистов ведётся по программам профобразования и дополнительного профобразования по востребованным на рынке профессиям с учётом международных стандартов WorldSkills.

В целом с 2019 года в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в Свердловской области открылись 159 мастерских в 80 колледжах и техникумах. Как сообщает департамент информполитики региона, производственные обучающие площадки получили образовательные организации Екатеринбурга, Серова, Красноуфимска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Ревды, Верхней Салды, Ирбита, Асбеста, Каменска-Уральского и других муниципалитетов. В них обучаются многим профессиям: от обслуживания и ремонта железнодорожной автоматики и телемеханики и токарных работ на станках с ЧПУ до инженерного дизайна CAD и парикмахерского искусства.

Как отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, активная позиция работодателей и их участие в подготовке высококвалифицированных специалистов под нужды своих предприятий позволяют проектировать и открывать беспрецедентные по уровню оснащения площадки. Так, в кировградском филиале Уральского государственного колледжа имени Ползунова в государственно-частном партнерстве с Уральской горно-металлургической компанией и Кировградским заводом твердых сплавов открылась мастерская «Лабораторный химический анализ». В 2022 и 2023 годах в этом городе появятся новые производственные площадки по таким компетенциям, как «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Металлургия», «Сварочные технологии».

Ранее «Областная газета» писала, что Правительство России согласовало программу содействия занятости молодёжи. Она будет действовать до 2030 года.