В Казахстане из-за массовых протестов продлили каникулы для студентов

УрФУ поддерживает связь со студентами из Казахстана. Фото: Галина Соловьёва

В Казахстане до 24 января продлили каникулы для студентов. Такое решение принято в связи с массовыми протестами.

На жителей Казахстана, которые являются студентами российских вузов, это решение не распространяется. Так, например, в УрФУ экзаменационная сессия начинается с 10 января, а каникулы стартуют в феврале. О решениях по студентам, которые не смогут покинуть территорию родной страны, сообщат дополнительно.

"Сейчас на территории республики порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. За развитием событий в стране следит студенческое Землячество Казахстана в УрФУ и отделение вузовской ассоциации выпускников", – рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, в Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились. Правительство страны ушло в отставку, а в Алматинской, Мангистауской областях и в городах Алма-Ата и Нур-Султан был введён режим ЧП.