УрФУ стал лидером по количеству принятых студентов

УрФУ возглавил рейтинг вузов России по новому приёму абитуриентов. Фото: Алексей Кунилов.

УрФУ возглавил рейтинг вузов России по приёму абитуриентов. В 2021 году в вузе увеличился бюджетный и платный набор: поступило 7 606 первокурсников. Такие цифры на 1 689 человек превышают показатели 2020 года, когда университет занимал четвёртую строчку. Об этом говорят результаты мониторинга качества приёма на бюджетные и платные места российских вузов.

Провели его сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) на основе исследования данных 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.

На втором месте – ВШЭ с показателем 6 608 человек. Примечательно, что в прошлом году она была лидером рейтинга. Но в этот раз уступила позиции УрФУ. Третью строчку таблицы занял РАНХиГС, куда поступило 6 059 студентов.

Как сообщается на сайте ВШЭ, в 2021 году рейтинг топ-25 самых крупных по приёму на первый курс вузов России состоит из высших учебных заведений, зачисляющих более 3 тысяч студентов. В позапрошлом году таких университетов было всего 18.

Любопытно, что в прошлом году снизился средний балл ЕГЭ для поступления в вузы.

"В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился – пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму", – отмечается в результатах исследования. – В целом, достигнутая "точка равновесия" в районе 70 баллов означает, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные "отличники". Это хороший результат".

Как рассказали в пресс-службе УрФУ, всего по итогам прошедшей приёмной кампании в вуз поступило 12 876 человек на бюджет и на контракт по всем формам обучения и с учетом филиалов университета. "Это действительно очень важное для нас достижение, учитывая, что в 2020 году мы занимали только четвёртое место, – подчёркивает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – В последние годы мы постоянно увеличивали набор. Особенно ярко это заметно в 2021 году: по сравнению с 2020 годом к нам в Екатеринбурге поступило на 1 689 человек больше на очную форму обучения на бюджет и контракт. Конечно, это налагает на нас и особую ответственность. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддерживать высокую планку качества образования – для нас безусловный приоритет".

В лидерах УрФУ и по бюджетному приёму. В 2021 году в Екатеринбурге университет принял на очную форму обучения 4 422 студента. Эти цифры на 717 человек превышают показатели позапрошлого года. Что касается контрактного приёма, то УрФУ и в этом отношении показал положительные результаты. В прошлом году университет принял на очную форму обучения 3 184 контрактника (на 972 человека больше, чем в 2020 году). Такая динамика позволила вузу переместиться с восьмой позиции рейтинга на четвёртую.

Ранее "Областная газета" писала о том, что трое студентов УрФУ вошли в две сотни лауреатов первого Всероссийского конкурса "Твой Ход" президентской платформы "Россия – страна возможностей".