В Екатеринбурге на время капремонта гимназии № 99 учащихся распределят по трём школам

Гимназия № 99 распахнула двери в 1953 году. Фото: департамент образования горадминистрации.

В Екатеринбурге запланирован капитальный ремонт лицея № 99 (ул. Баумана, 17). На время работ учащихся распределят по трём школам.

Как рассказали "Областной газете" в департаменте образования горадминистрации, в период с 25 марта и до завершения капремонта образовательная деятельность гимназистов будет организована на базе школ № 77, 112, 136. В первую из указанных школ отправятся ученики 7 и 11 классов, во вторую – 8, 9 и 10 классов, а в последнюю – 5 и 6 классов.

Гимназия № 99 распахнула двери в 1953 году и на сегодняшний день является одним из старейших образовательных учреждений Орджоникидзевского района уральской столицы.

Ранее мы писали, что в екатеринбургском посёлке Изоплит провели капитальный ремонт школы. Учебное заведение не работало восемь лет.

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