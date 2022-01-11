Темы дня

Общество / Образование
11 января 2022, 15:40

В Екатеринбурге на время капремонта гимназии № 99 учащихся распределят по трём школам

Гимназия № 99 в Екатеринбурге.

Гимназия № 99 распахнула двери в 1953 году. Фото: департамент образования горадминистрации.

В Екатеринбурге запланирован капитальный ремонт лицея № 99 (ул. Баумана, 17). На время работ учащихся распределят по трём школам.

Как рассказали "Областной газете" в департаменте образования горадминистрации, в период с 25 марта и до завершения капремонта образовательная деятельность гимназистов будет организована на базе школ № 77, 112, 136. В первую из указанных школ отправятся ученики 7 и 11 классов, во вторую – 8, 9 и 10 классов, а в последнюю – 5 и 6 классов.

Гимназия № 99 распахнула двери в 1953 году и на сегодняшний день является одним из старейших образовательных учреждений Орджоникидзевского района уральской столицы.

Ранее мы писали, что в екатеринбургском посёлке Изоплит провели капитальный ремонт школы. Учебное заведение не работало восемь лет.

Читайте также:

Свердловская область получит 981 миллион рублей на ремонт и оснащение школ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2022, 21:20 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту развития конкуренции в Свердловской области
11.01.2022, 20:25 / Культура
Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием
11.01.2022, 20:00 / Общество
Синоптики предупреждают свердловчан о смоге до 13 января
11.01.2022, 18:28 / Общество
Стали известны подробности очередной эвакуации учащихся гимназии № 161 в Екатеринбурге
11.01.2022, 18:03 / Общество
Уральцам представили первых участниц конкурса "Главная бабушка – 2022"