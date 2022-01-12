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Общество / Образование
12 января 2022, 21:30

«Атомстройкомплекс» займётся строительством первого этапа «губернаторского лицея» в Екатеринбурге

Эскиз лицея

Проект лицея разрабатывался компанией «Форум-групп» совместно с нидерландским архитектурным бюро Atelier PRO Architects. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские власти заключили контракт на строительство первого этапа инновационного «губернаторского лицея» в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга. По итогам аукциона разработкой проектной документации, а также строительством первого этапа учреждения займётся компания «Атомстройкомплекс».

Проект лицея разрабатывался компанией «Форум-групп» совместно с нидерландским архитектурным бюро Atelier PRO Architects. Первый этап строительства, который планируется завершить в 2023 году, подразумевает возведение непосредственно здания школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского технопарка «Кванториум».

Во время второго этапа будут строиться общественный центр с отдельным входом, пешеходные аллеи и атриум. Там будут располагаться библиотека, залы для спортивных секций и творческих мастерских, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Как писала «Областная газета» ранее, постановление о создании нетипового образовательного учреждения «губернаторский лицей» глава Среднего Урала подписал в марте 2021 года. Проект школы прошёл госэкспертизу в августе. Полномочия учредителя лицея возложены на региональное министерство образования и молодёжной политики.

Концепция будущего лицея значительно отличается от типовых проектов городских школ. Помещения в здании будут многофункциональными и трансформируемыми, а пространства — проницаемыми. Создавать различные пространства для учёбы и творчества позволят раздвижные перегородки на специальных рельсах и эргономичная мебель.

Областная газета Свердловской области

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