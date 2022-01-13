В России дополнят федеральный перечень учебников для школьников

Федеральный перечень учебников пополнится изданиями по финансовой грамотности и кибербезопасности. Фото: Павел Ворожцов.

Федеральный перечень школьных учебников будет дополнен. В частности, в него войдут издания по родным языкам, финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию. Об этом говорится на сайте Министерства просвещения РФ.

«Состоялось заседание научно-методического совета по учебникам, по итогам которого для включения в федеральный перечень были одобрены 95 учебников», – указано в сообщении. Подавляющее большинство составляют пособия по родным языкам. Также в этот список входят книги по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам.

При этом восемь одобренных учебников предназначены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также говорится, что научно-методический совет при Минпросвещения РФ рассмотрел 229 заявленных новых изданий. В итоге 112 из них отправлены на дополнительную экспертизу, а 22 – не рекомендованы для включения в федеральный перечень учебников.