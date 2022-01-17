В школах Екатеринбурга прошли проверки после новых сообщений о минировании

Вице-мэр Екатеринбурга сообщила, что все дети возвращаются в школы. Фото: Алексей Кунилов

Утром 17 января в несколько школ Екатеринбурга снова поступили сообщения о минировании. Там прошли проверки, дети и учителя возвращаются к занятиям.

Об этом "Областной газете" сообщила вице-мэр по вопросам соцполитики Екатерина Сибирцева. "Все осмотры проведены. Дети возвращаются к нормальному режиму работы", — рассказала заместитель главы города.

По данным форумов и сообщений от родителей, детей сегодня утром попросили не приводить на занятия до выяснения обстановки в школах № 1, 121 и гимназии № 2. Екатерина Сибирцева подтвердила информацию о получении сообщений с угрозами школой №1 и гимназией №2, и уточнила при этом, что проверки проводятся во всех школах.

Возобновление работы образовательных учреждений в штатном режиме подтвердили и в департаменте образования Екатеринбурга. "В школах, куда поступили сообщения о минировании, произведена эвакуация учащихся и сотрудников. Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов. Взрывные устройства не найдены. Дети возвращаются за парты", — уточнили там.

Напомним, что в середине прошлой недели в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу. Детей в тот день перевели на дистанционное обучение. Было возбуждено уголовное дело. Глава СКР поручил организовать проверку по минированиям в школах Екатеринбурга.

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