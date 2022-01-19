Алексей Орлов осмотрел новую школу в Орджоникидзевском районе

Новый корпус (на фото справа) школы № 167 в Екатеринбурге примет школьников уже в апреле этого года Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня посетил новый корпус школы № 167. Учебный процесс там начнётся в апреле этого года — за новые парты сядут около 600 школьников.

"Это именно тот формат, которого необходимо сегодня придерживаться — школа ХХI века, — сказал Алексей Орлов. — Здесь есть всё необходимое для развития ребёнка: два спортивных зала, великолепный актовый зал и кабинет труда, где есть всё, что касается получения первых навыков работы на токарных и фрезерных станках. Здесь можно заниматься и инженерной графикой, и робототехникой, и прототипированием".

Школа №167 первой в Свердловской области получила лазерный 3D-принтер – на нём дети смогут учиться печатать высокоточные изделия. Обычные учебные классы оборудованы тоже по последнему слову техники. К примеру, в кабинете химии есть интерактивная карта химических элементов, каждая парта в кабинете физики оснащена верхней разводкой.

В новом корпусе обустроена инклюзивная среда для маломобильных ребят: в здании нет порогов, в актовом зале установлен электрический подъёмник на сцену. В мультимедийной библиотеке на четвёртом этаже объединили читальный зал, пространство для проведения конференций, круглые столы, за которыми удобно работать в команде, принтер и ламинатор для работы школьной прессы.

На строительство и оснащение современным оборудованием нового корпуса школы было направлено чуть более 600 миллионов рублей. Проект практически завершён, сейчас начинается процедура лицензирования. Пока школьники продолжают учиться в основном здании школы. В новый корпус учащиеся смогут попадать как с улицы, так и по тёплому надземному переходу.