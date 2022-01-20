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Общество / Образование
20 января 2022, 12:07

Школы и детсады Верхней Пышмы проверят после инцидента с чёрной кашей

школьная столовая

В детсаду № 2 были выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке. Фото: Павел Ворожцов

Глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин поручил провести проверку во всех местных образовательных учреждениях. Причиной стала новость о детском саде № 2, где давали чёрную кашу.

Как уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета, по обращению родителей дошколят проверку проводит прокуратура и Роспотребнадзор. По итогам мэр обещал принять соответствующие меры.

"Качество питания в детских учреждениях Верхней Пышмы всегда было на высоком уровне", — отметили в администрации.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что по данным Центральной горбольницы Верхней Пышмы, детей проверили, случаев отравления и острой кишечной инфекции не зафиксировано.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские санврачи нашли нарушения в детсаду № 2. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов. Материалы находятся в работе.

Областная газета Свердловской области

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