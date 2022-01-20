Школы и детсады Верхней Пышмы проверят после инцидента с чёрной кашей

Глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин поручил провести проверку во всех местных образовательных учреждениях. Причиной стала новость о детском саде № 2, где давали чёрную кашу.
Как уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета, по обращению родителей дошколят проверку проводит прокуратура и Роспотребнадзор. По итогам мэр обещал принять соответствующие меры.
"Качество питания в детских учреждениях Верхней Пышмы всегда было на высоком уровне", — отметили в администрации.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что по данным Центральной горбольницы Верхней Пышмы, детей проверили, случаев отравления и острой кишечной инфекции не зафиксировано.
Ранее "Областная газета" писала, что свердловские санврачи нашли нарушения в детсаду № 2. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов. Материалы находятся в работе.