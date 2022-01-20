Заговорить по-английски: зачем свердловские пенсионеры изучают иностранные языки

Встречи в языковом клубе в библиотеке Белинского – это не просто занятия по изучению нового языка, это тренировка навыка говорить и слушать иностранную речь Фото: Алексей Кунилов

На пенсии можно заняться садом, научиться вязать, мастерски играть в шахматы или сделать что-то более неординарное, например, заговорить на иностранном языке. Журналист «ОГ» узнала, чем полезно это увлечение и почему представители старшего поколения его выбирают.

Книги на английском, фильмы – на немецком

– Good evening, everyone! – приветствует ведущая английского книжного клуба в Свердловской областной библиотеке имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге Катерина Ефимова.

Десять человек, сидя в кругу в зале иностранной литературы, приветствуют друг друга исключительно по-английски. Завязывается разговор о книге американской писательницы Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс». Это произведение участники клуба будут разбирать две встречи подряд, потом вместе выберут новую книгу для чтения и обсуждения.

Слышится самая разная речь, акценты и скорость – уровень владения языком у всех разный, впрочем, как и возраст. Здесь сидят люди от 18 до 70 лет, но, по словам Катерины Ефимовой, самыми активными участниками зачастую являются пенсионеры.

– Люди старшего возраста не стесняются, участвуют в обсуждениях чаще остальных. А правильно или неправильно они что-то произносят, то или не то слово – это не так важно. Им хочется поделиться своими мыслями и опытом с молодыми участниками. Те, в свою очередь, тоже что-то рассказывают, и получается интересный обмен, – говорит ведущая английского клуба.

Как отмечает заведующая отдела литературы на иностранных языках библиотеки Белинского Ольга Начапкина, кроме английского разговорного и книжного клубов, можно бесплатно посещать испанский разговорный клуб и немецкий киноклуб. К слову, в последнем постоянной посетительницей стала 90-летняя женщина. Когда-то она изучала немецкий язык и теперь приходит смотреть фильмы в приятной компании, а также участвует в конкурсе чтецов на немецком языке.

Испанский клуб тоже пользуется популярностью у тех, кому за 55 лет. Особенно это было заметно, когда клуб только появился в 2018 году: тогда в России проходил чемпионат мира по футболу, и Екатеринбург заполонили болельщики из Латинской Америки. И на встречи клуба, который ведёт мексиканец, пожаловали волонтёры «серебряного возраста», которые хотели выучить новый язык, чтобы помогать иностранцам ориентироваться в городе.

– Эти бабушки-волонтёры были настолько заинтересованы во всём происходящем, что начали изучать испанский с нуля! – с восторгом вспоминает Ольга Начапкина.

До пандемии коронавируса в библиотеке ещё действовали французский, итальянский и даже китайский разговорные клубы. При этом самые увлечённые пенсионеры посещали одновременно несколько занятий по разным иностранным языкам.

– Активность пожилых людей впечатляет! Многие просто как домой в иностранные клубы приходят: с английского остаются на испанский и так далее, – объясняет Ольга Начапкина. – Им интересен интеллектуальный досуг. А иностранный язык – сильная мозговая деятельность, которая в старшем возрасте просто необходима. Также это возможность выйти из дома, прийти в учреждение культуры, пообщаться со своими единомышленниками.

Самое интересное, что возрастные участники заодно стараются привлечь в клубы иностранных языков новых людей.

– Однажды на занятиях по разговорному английскому молодой парень из какой-то африканской страны рассказал, что он узнал о клубе совершенно случайно, – рассказывает Ольга Начапкина. – В автобусе к нему подошёл пожилой мужчина и спросил: «А ты бываешь в английском клубе в Белинке? Такой классный клуб! Приходи!» Такую рекламу сделал наш участник. А этот парень потом ещё и своих друзей приводил на наши встречи.

«Язык ржавеет»

По словам сотрудников клубов иностранных языков в библиотеке Белинского, около трети участников их встреч – люди старше 55 лет. И у каждого своя мотивация изучать иностранный.

– Многие пожилые учат языки, чтобы общаться с семьёй, – рассказывает Катерина Ефимова. – У некоторых из них есть дети, которые уехали за границу, и внуки уже плохо говорят по-русски.

Часто изучение иностранных языков становится хобби, когда, выйдя на пенсию, человек не хочет терять знания и навык. Так, например, поступает Елена Достовалова, которая перестала работать в конце 2018 года и тут же стала посещать разговорный английский клуб.

– Мне всегда хотелось знать иностранный язык, но в школе и институте с этим не сложилось, – рассказывает Елена. – Английский я начала серьёзно изучать, когда работала в международном благотворительном фонде. Хотя мне не требовалось знание иностранного языка, я сама захотела вместе с коллегами изучать его. Выйдя на пенсию, поняла, что не хочу всё забывать, поэтому и пришла в английский клуб.

Елена Достовалова старается поддерживать язык и другими способами, например, смотрит фильмы на английском, помогает внучке делать домашнее задание по английскому.

– Знание иностранного языка – это другой уровень культуры, другие мысли, это очень престижно, – считает Елена Достовалова. – Это здорово, когда ты можешь элементарно объясниться с людьми в другой стране и легко адаптироваться к новой культуре. И потом, с возрастом появляется болезнь Альцгеймера, а изучение языка – очень хорошая работа для мозга: нужно много учить, писать, запоминать.

С этим согласен и Борис Ильин, который ещё не пропустил ни одного занятия английского книжного клуба, а на встречи по разговорному английскому ходит вообще уже десять лет.

– Я родился в Соединённых Штатах, а потом переехал в Россию, поэтому владею и русским, и английским, – комментирует Борис Ильин. – Мне хочется поговорить по-английски, ведь язык ржавеет буквально каждый день! Хочется немного поддерживать свой уровень. Тут есть молодые люди, после встречи с ними я прихожу домой и будто на пять-десять лет молодею – это держит меня на плаву. А без этого я же просто прокисну, и всё.

Несмотря на то что Борис Ильин овладел английским прямо в языковой среде, он предупреждает, что изучать иностранный язык сложно всегда.

– Это кровь, пот и слёзы! – добавляет мужчина. – Но, овладев другим языком, человек становится богаче, он меняется. Корень познания горек, а плоды сладки. Для меня английский – это интерес к жизни, развитие.

ВАЖНО Бесплатные клубы иностранных языков для людей старшего возраста встречаются редко. В Екатеринбурге они есть только в библиотеке Белинского.

В других городах Свердловской области такие кружки могут быть организованы в рамках программы «Школа пожилого возраста» и функционировать в Комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН). Так, в КЦСОН Сухоложского района по просьбам местных жителей открыли английский языковой клуб в 2014 году, но в 2020 году занятия приостановили из-за отсутствия преподавателя.

Если в вашем городе нет бесплатных кружков иностранных языков, то нужную информацию можно найти в Интернете или даже собрать свой клуб единомышленников, которые хотят изучать новый язык.

Елена Достовалова часто смотрит фильмы на английском, чтобы легко понимать иностранную речь на слух. Фото: Алексей Кунилов

Борис Ильин считает, что английский язык – это необходимость в современном мире, где каждый скоро начнёт говорить на этом языке. Фото: Алексей Кунилов

Катерина Ефимова ведёт два клуба английского языка: разговорный и книжный. Фото: Алексей Кунилов

По словам Ольги Начапкиной, в иностранные клубы ходят даже те пожилые люди, которые никогда ранее не изучали другие языки. Фото: Алексей Кунилов



Опубликовано в №10 от 21.01.2022