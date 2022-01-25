Уральская звёздочка «Артека»

Уральский школьник стал «Звездой Артека». Фото: Павел Ворожцов

В Избирательной комиссии Свердловской области приняли победителя всероссийского конкурса «Звезда Артека» Глеба ГРОЗНЫХ, ученика 8-го класса гимназии №9 Екатеринбурга. По итогам смены уральский школьник был признан лучшим среди детей из девяти детских лагерей со всей России. С Глебом и его семьёй пообщалась председатель свердловской Избирательной комиссии Елена КЛИМЕНКО.

Избрание «Звезды Артека» шло по правилам взрослых выборов. Правовым просвещением ребят занимались представители Севастопольской городской избирательной комиссии, Избирательной комиссии Республики Крым и Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ. Детей познакомили с документацией: протоколами и бюллетенями.

Глеб получил путёвку в «Артек» на новогоднюю смену как победитель олимпиад по астрономии, математике, физике и химии. В школе он учится по направлению «Химия» и хочет поступать в вуз на химический факультет. Родители признают, что заслуги сына – это результаты его труда. Никаких секретов, как воспитать эрудита, в семье нет.

– Мы рассказали, что можно войти в нашу молодёжную избирательную комиссию. Встреча проходила в День российского студенчества. Вижу, что Глеб очень амбициозен и уже успешен. Вузы Среднего Урала ждут таких студентов. Это сильная школа и огромные перспективы. Свердловская область очень заинтересована в крутых молодых специалистах. Буду рада, если наше знакомство продолжится! – пояснила «Облгазете» председатель Избирательной Комиссии Свердловской области Елена Клименко.