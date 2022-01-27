Как спасали сельскую школу... ...и чего это стоило её ученикам

Новый вид школы Фото: Павел Ворожцов

В посёлке Красногвардейском (Артёмовский ГО) после капитального ремонта открылась школа №14. Сельчане говорят, что ждали этого события с большим нетерпением, ведь целый год, пока шли ремонтные работы, поселковые дети были вынуждены ездить на учёбу в другой населённый пункт – за несколько километров от дома.

Ремонт необходим

Посёлок Красногвардейский – один из крупнейших в Артёмовском районе, там проживают три с лишним тысячи человек, и большинство из них работают на местном крановом заводе. В посёлке есть школа №14, построенная ещё в 1960 годы. В ней учатся почти 400 детей и трудятся 35 педагогов.

Учителя и родители неоднократно поднимали вопрос о капитальном ремонте образовательного учреждения – за время эксплуатации трёхэтажное здание порядком износилось. Но муниципальные власти по разным причинам откладывали его. Тревожный звонок прозвенел в 2010 году, когда независимые эксперты, обследовав школу, выдали заключение: часть конструкций разрушена, и безопасность детей под угрозой. Но и тогда проблема осталась без внимания.

А в 2019 году в одном из классов обрушился потолок, и в дело вмешалась Артёмовская городская прокуратура. Она потребовала свернуть образовательный процесс в школе.

– Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Школу признали аварийной, было принято решение о приостановке эксплуатации здания. Оно должно отвечать требованиям градостроительного законодательства, законов о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сделать это – обязанность учебного заведения, Управления образования и Жилкомстроя, – рассказала главный редактор артёмовской газеты «Егоршинские вести» Татьяна Шарафиева.

Время мытарств

Чиновники Артёмовского ГО в экстренном порядке разработали проект капитального ремонта школы. В 2020 году подрядчик зашёл на объект. Строителям предстояло практически с нуля восстановить здание, так как пригодными для использования остались только стены учреждения.

Тогда же было принято решение на время ремонта возить красногвардейских детей на учёбу в другой посёлок – Сосновый Бор. Для школьников и их родителей это стало настоящим шоком.

– По пять автобусов, набитых битком, ехали каждый день туда и обратно. В одну сторону – пять километров, – вспоминает жительница Красногвардейского Валентина Пономарёва. – Утром детям приходилось раньше вставать: посёлок по протяжённости большой, автобусам нужно собрать всех, чтобы к 08:00 успеть их доставить. И обратно морока: у одних школьников – три урока, у других – семь, и те, у которых три, сидят там в школе – ждут остальных, чтобы уехать домой одним рейсом.

Родители жаловались на нехватку мест в классах и столовой – школа в Сосновом Бору попросту не вмещала всех учеников. Корреспондент «Егоршинских вестей» Татьяна Останина рассказала такую историю:

– Возмущение мам вызвал урок русского языка у пятиклашек. Два десятка детей красногвардейской школы привели в кабинет иностранного. А там всего 14 отдельных кабинок. И тех, кому места не хватило, посадили на поставленные тут же скамейки. Тетрадки ребятишкам пришлось раскладывать на коленках.

Трудно было не только детям, но и учителям.

– Мы ведь тоже каждый день в Сосновый Бор выезжали на работу! – говорит директор красногвардейской школы Анна Тряпочкина. – Представьте себе: в одном здании два руководителя, два педагогических коллектива и 600 с лишним детей! У нас свои требования, у сосновских коллег – свои. Пришлось притираться, искать компромиссы.

Новая жизнь

Красногвардейскую школу №14 ремонтировали год. И всё это время дети и учителя ездили в Сосновый Бор… Перевозки обошлись в кругленькую сумму – только на закупку автобусов ушло более 20 млн рублей. Плюс понадобились средства на бензин, техническое обслуживание машин, выплату зарплат водителям и содержание дороги.

Вырос в цене и сам проект капремонта школы. Муниципалитет рассчитывал уложиться в 145–150 млн, а по факту вышли все 160. Как пояснили в администрации Артёмовского ГО, в период пандемии резко подорожали металлоконструкции.

Недавно обновлённая красногвардейская школа открылась для сельчан. Подрядчик заменил в здании все этажные перекрытия, кровлю, окна и двери, укрепил фундамент, привёл в порядок фасад. Для школы закуплено новое оборудование, причём не только в классы, но и в столовую, спортзал, библиотеку. Установлены современные системы вентиляции и пожарной сигнализации, появился комфортный гардероб.

– Этот капремонт – самое светлое пятно в жизни Красногвардейского за последние несколько лет, – признаёт глава Артёмовского ГО Константин Трофимов.

Нет худа без добра?! Ученики красногвардейской школы рассказали «ОГ», что раньше практически не общались со своими сверстниками из Соснового Бора. И когда стали ездить туда на учёбу, пошли ссоры и даже драки. А потом резко подружились, обменялись контактами, стали ходить друг к другу в гости. Дружба продолжается и по сей день. Кстати Аварийную школу в Красногвардейском сначала планировалось полностью снести и взамен построить новую – из двух блоков (для начального и среднего звена). Корреспондент «Егоршинских вестей» Галина Таскина написала, что артёмовская мэрия даже отыграла конкурс на проект строительства нового образовательного учреждения. Но потом власти неожиданно передумали и решили капитально ремонтировать здание (вернее то, что от него осталось). По посёлку прошла волна возмущений, родители учеников даже написали в редакцию передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Но федеральные журналисты этой темой не заинтересовались.

Директор школы Анна Тряпочкина показывают оснащение классов Фото: Павел Ворожцов

Внимание – идёт урок! Фото: Павел Ворожцов

Обновлённый спортзал в красногвардейской школе Фото: Павел Ворожцов

Школьный библиотекарь – за работой Фото: Павел Ворожцов

Теперь в школе есть комфортный пищеблок Фото: Павел Ворожцов

Глава Артёмовского ГО Константин Трофимов в своём рабочем кабинете Фото: Павел Ворожцов