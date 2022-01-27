Проектное обучение довело УрФУ до цифровых вершин

Цифровой характер проектного обучения позволяет вузу расширять географию своих партнёров. Фото: Алексей Кунилов

В Уральском федеральном университете подвели итоги работы инновационного сервиса «Проектное обучение». В начале января этот сервис получил национальную премию «Цифровые вершины», что было озвучено на Гайдаровском форуме. УрФУ оказался в четверке лучших среди 800 заявок из 23 регионов России. Что особенного в новом методе обучения студентов, разбиралась «Облгазета».

Суть проектного обучения заключается в том, что работу студентов оценивают конкретные заказчики. Ими могут стать как крупные компании, так и представители среднего бизнеса. Потенциальный заказчик регистрируется в системе университета, описывает задачу, которую ему надо решить, а дальше, после некоторого взаимодействия с преподавателями, полностью контролирует процесс выполнения этой задачи.

Одних знаний мало

У многих студентов уральского вуза проектное обучение входит в обязательную программу. То есть, если ты, к примеру, студент строительного факультета и не сможешь спроектировать сеть коммуникаций для предприятия, зачёт не получишь. Если раньше концепция вузов строилась на том, что преподаватели оценивали знания теории, то сейчас этого мало.

– Современным студентам не очень интересны учебные кейсы. Им хочется попробовать себя в реальных задачах. Нашим партнёрам лучше отбирать себе членов команды на решении тех задач, которые перед ними стоят. Опираясь на этот факт, мы, как и всё высшее образование, сталкиваемся с проблемой: чтобы затащить образовательную задачу в реальное пространство, зачастую нужно достаточно много времени и сил, – отметил первый проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер.

Как отмечает Валентина Овчинникова, заместитель проректора по развитию образовательной деятельностью, на старте проекта, в 2018 году, таких программ было очень мало. Сейчас по ним занимаются тысячи студентов. В следующем году вуз планирует расширить спектр таких программ до 50%. Возросло и количество партнёров. Если в самом начале в вуз приходили лишь крупные инженерные предприятия, то на данный момент в проектном обучении становятся востребованы и гуманитарии.

– Границы факультета, программ, кафедр растворяются благодаря цифровой архитектуре нашего сервиса, – уточнил Даниил Сандлер. – Студент – не важно, гуманитарий он или технарь, – может по своим компетенциям выбрать проект и тоже подать заявку на участие.

Инструменты и коворкинги

Как пояснили в вузе, сейчас университет взаимодействует более чем с 900 партнёрами. Студенты выполняют более 1000 проектов в семестр. Вся работа ведётся в цифровом режиме. Поэтому необходимость контролировать учащихся отпадает сама собой.

Для решения задач компании выделяют своих экспертов, которые взаимодействуют со студентами. Как правило, это менеджеры высшего звена. Они курируют весь процесс, при необходимости встречаются с учащимися. Кроме того, компании-заказчики нередко организовывают для студентов обучение за свой счёт, а также предоставляют пространство и оборудование для работы. Иногда жертвуют на развитие тех направлений, в которых сами заинтересованы. Некоторые партнёры помогли построить в вузе коворкинги для того, чтобы студенты могли там работать. В формат коворкинга перевели более 4000 квадратных метров площадей.

Хотя предприятия не платят вузу деньги за выполненную работу, университет считает вклад этих предприятий достаточно высоким.

– Для нас важнее время высококвалифицированных специалистов, которые приходят и приносят актуальные навыки. Благодаря этому наши студенты ещё на стадии обучения в вузе понимают свою отрасль.

Как подчеркнула Анна Зорина, заместитель начальника управления стратегического развития и маркетинга, студенты, выполнившие успешную работу, могут трудоустроиться в компанию. Она убеждена: одно дело – выполнять учебную задачу, другое – понимать, кому эта задача может принести конкретную пользу. Кроме того, успешный проект – ценная вещь для портфолио.

Оказалось, проектом может стать что угодно. Валентина Овчинникова вспоминает, как завод имени Калинина ставил перед её командой задачу сделать оборудование для разбрасывания песка, чтобы посыпать гололёд. Некоторые студенты в качестве проекта рисовали эскизы будущего коворкинга. Преподаватели акцентируют: белые стены и стулья в одном из университетских коворкингов остаются без единой царапины. И без единой неприличной надписи. Хотя видеонаблюдения там нет. Всё потому, что студенты ценят свой труд.

От песка – к опросам

Некоторые проекты важны в социальном плане. Студентка УрФУ по направлению «Государственное и муниципальное управление» Анастасия Стахеева поделилась с «Облгазетой» своим опытом участия в проектном обучении. Перед её группой поставили задачу: люди уезжают из Верхней Салды, хотя там есть международное предприятие по производству самолётов. Нужно было провести опросы и понять, что может остановить отток трудоспособного населения из этого города.

– Мы посетили предприятие. Когда смотришь на мастеров, которые делают детали… Вроде бы маленькие, но самолёт без них не взлетит, ты воодушевляешься. Я работала в команде, которая опрашивала школьников и студентов. Причиной их отъезда чаще всего становится отсутствие высших учебных заведений. В Верхней Салде нет специальностей, на которые они хотят поступать. Трудоспособные родители признались, что хотят уехать из-за небольших зарплат, плохой экологии и проблем с дорогами, – рассказывает Анастасия Стахеева.

По её наблюдениям, многие ребята охотно пошли бы учиться в местный колледж, если бы увидели, как работает предприятие. Надо только организовать экскурсию. Конечно, тем, кто грезит профессией, не связанной с инженерией, всё же больше подойдёт другой город. Многие школьники ответили, что мечтают стать педагогами, врачами, работать в МЧС. В этом случае никакие денежные вливания, по мнению Анастасии, не заставят их остаться в Верхней Салде.

Другой проект дал Анастасии работу. Её помощь в ведении социальных сетей общественной приёмной политической партии понравилась кураторам проекта. После этого девушку приняли на должность специалиста организационного отдела. Совмещать работу с учёбой помогает дистант.

Справка "ОГ" Премия «Цифровые вершины» – это конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. Проводится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Экспертный совет оценивает проекты участников по 8–12 критериям (для разных номинаций критерии разные). Результаты оглашают на Гайдаровском форуме – ежегодной международной научно-практической конференции в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Назван в честь российского политика Егора Гайдара.