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Общество / Образование
28 января 2022, 19:04

В Екатеринбурге наградили победителей регионального этапа российской национальной премии "Студент года – 2021"

  Екатерина Хожателева
  Светлана Андриянова
студент года

Призы и дипломы получили 98 студентов уральских вузов, техникумов и колледжей. Фото: Светлана Андриянова

В уральской столице состоялось награждение победителей регионального этапа российской национальной премии "Студент года  2021". Призы и дипломы получили 98 студентов уральских вузов, техникумов и колледжей. 

В этот раз из-за пандемии торжественную церемонию пришлось проводить в несколько этапов. Как сообщила председатель оргкомитета национальной премии "Студент года" в Свердловской области Елена Зверева, состязания проходили по 12 номинациям, включающим в себя достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Победители примут участие в федеральном этапе, который пройдёт осенью этого года.

Российская национальная премия "Студент года" учреждена в 2014 году в рамках проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Она направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой молодёжи. В Свердловской области региональные этапы проходят с 2015 года. Их организаторы – областная организация РСМ при поддержке министерства образования и молодёжной политики.

Областная газета Свердловской области

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